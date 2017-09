Taylor Swift z nowym utworem "…Ready For It"

Taylor Swift opublikowała kolejny singel zwiastujący jej nowa płytę "Reputation". Posłuchajcie utworu "…Ready For It".

Taylor Swift znów zaliczy sprzedażowy sukces? /Christopher Polk /Getty Images

Szósty album w dyskografii Taylor Swift, zatytułowany "Reputation", ukaże się 10 listopada.



Pierwszym singlem zapowiadającym płytę był utwór "Look What You Made Me Do", do którego powstał również teledysk.



W kilka dni po premierze klip zaczął bić rekordy oglądalności, a także wzbudził gorące dyskusje w sieci. Wszystko za sprawą symboli i znaków ukrytych w teledysku, które miały odnosić się m.in. do konfliktu blondwłosej piosenkarki z Katy Perry, Kanye Westem i Kim Kardashian.

Teraz Swift znów zaskoczył fanów, udostępniając kolejny utwór z nowej płyty. Nosi on tytuł "...Ready For It" i podobnie jak poprzedni singel, odbiega stylistycznie od wcześniejszej twórczości amerykańskiej wokalistki.



Posłuchaj utworu "...Ready For It":



Wideo Taylor Swift - ...Ready For It? (Audio)

Taylor Swift to obecnie jedna z najpopularniejszych wokalistek i najlepiej zarabiających gwiazd muzyki. W ciągu 2016 roku zarobiła 170 milionów dolarów - więcej niż Adele, Madonna, Rihanna czy Cristiano Ronaldo. Zdobyła 10 nagród Grammy. Jej płyty sprzedały się w nakładzie 40 milionów egzemplarzy, a single 130 milionów. Ostatni album, "1989", miał premierę 27 października 2014 roku. W 2017 roku opublikowana została piosenka "I Don't Wanna Live Forever", którą Swift nagrała z Zaynem na soundtrack do filmu "Ciemniejsza strona Greya" ("Fifty Shades Darker").



Clip Taylor Swift Look What You Made Me Do

