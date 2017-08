Taylor Swift: Teledysk "Look What You Made Me Do" już dostępny

Podczas tegorocznej gali wręczenia nagród MTV Video Music Awards światową premierę miał najnowszy teledysk Taylor Swift. Utwór "Look What You Made Me Do" jest pierwszym singlem zwiastującym kolejny album amerykańskiej wokalistki.

Taylor Swift w teledysk "Look What You Made Me Do" /

Najnowsza płyta Taylor Swift zatytułowana "Reputation" ukaże się 10 listopada.

Pierwszym singlem zwiastującym to wydawnictwo jest piosenka "Look What You Made Me Do", która zaliczyła rekord streamów w serwisie Spotify w ciągu pierwszej dobry od premiery (ponad 8 milionów). Do utworu powstało tzw. lyric video, a podczas tegorocznej gali MTV VMA premierę miał zrealizowany do niego teledysk.



Niektórzy twierdzą, że w nowym utworze Taylor Swift odgrywa się na Kanye Weście i Katy Perry, z którymi jest skłócona. W klipie wyreżyserowanym przez Josepha Khana Swift przechodzi transformację od zombie na cmentarzu (gdzie pochowana została jej reputacja) po królową, której herbatę podaje... wąż. Na końcu widzimy Taylor przebraną za postaci ze swoich poprzednich teledysków.

W ciągu siedmiu godzin teledysk obejrzano w serwisie Youtube ponad 11 mln razy.



Taylor Swift to obecnie jedna z najpopularniejszych wokalistek i najlepiej zarabiających gwiazd muzyki. W ciągu 2016 roku zarobiła 170 milionów dolarów - więcej niż Adele, Madonna, Rihanna czy Cristiano Ronaldo. Zdobyła 10 nagród Grammy. Jej płyty sprzedały się w nakładzie 40 milionów egzemplarzy, a single 130 milionów. Ostatni album, "1989", miał premierę 27 października 2014 roku. W 2017 roku opublikowana została piosenka "I Don't Wanna Live Forever", którą Swift nagrała z Zaynem na soundtrack do filmu "Ciemniejsza strona Greya" ("Fifty Shades Darker").



Zobacz teledysk "Look What You Made Me Do":



Clip Taylor Swift Look What You Made Me Do

