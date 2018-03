Taylor Swift: Specjalny prezent ślubny dla fanów

​Taylor Swift zrobiła niespodziankę swoim fanom z okazji ich ślubu.

Edward i Margaret McNoble to para fanów Taylor Swift, która w sobotę (17 marca) stanęła na ślubnym kobiercu.

Swift dowiedziała się, że nowożeńcy planowali w tym wyjątkowym dla nich dniu użyć jej utworów "Welcome to New Jork" i "Love Story".

"Plotka głosi, że użyjecie mojej piosenki podczas ślubu, co sprawia, że jestem taka szczęśliwa!" - napisała Taylor w liściku do pary, do którego dołączyła butelkę szampana.

"To za ten wspaniały dzień w waszej trwającej historii miłosnej. Z miłością, Taylor" - dodała gwiazda.

Taylor Swift przygotowuje się obecnie do światowej trasy koncertowej promującej jej nowy album "Reputation".