Taylor Swift pokonała "Despacito". "Look What You Made Me Do" numerem jeden

Nowy singel Taylor Swift "Look What You Made Me Do" trafił na szczyt amerykańskiej listy przebojów, zrzucając z pozycji lidera hit ostatnich miesięcy, czyli utwór "Despacito" Luisa Fonsi i Daddy’ego Yankee.

Taylor Swift znów triumfuje /Kevork Djansezian /Getty Images

Szósty album w dyskografii Taylor Swift, zatytułowany "Reputation", ukaże się 10 listopada. Pierwszym singlem zapowiadającym płytę był utwór "Look What You Made Me Do", do którego powstał również teledysk.

Clip Taylor Swift Look What You Made Me Do

W kilka dni po premierze klip zaczął bić rekordy oglądalności, a także wzbudził gorące dyskusje w sieci. Wszystko za sprawą symboli i znaków ukrytych w teledysku, które miały odnosić się m.in. do konfliktu blondwłosej piosenkarki z Katy Perry, Kanye Westem i Kim Kardashian.

Swift może dopisać kolejny sukces na swoje konto. Piosence "Look What You Made Me Do" udało się bowiem zepchnąć ze szczytu amerykańskiej listy przebojów hit ostatnich miesięcy, czyli "Despacito". Utwór Luisa Fonsiego i Daddy’ego Yankee był liderem przez 16 tygodni z rzędu. Teledysk do niego jest również najczęściej oglądanym klip w historii serwisu Youtube.

Clip Luis Fonsi Despacito ft. Daddy Yankee

