Taylor Swift: O kim jest nowy utwór "Look What You Made Me Do"?

Taylor Swift ujawniła zapowiadany i wyczekiwany pierwszy singel zwiastujący jej nową płytę "Reputation". Utworowi "Look What You Made Me Do" towarzyszy tzw. lyric video, które możecie zobaczyć poniżej.

Taylor Swift dała ludziom do myślenia /Sascha Steinbach /Getty Images

Najnowszy album Taylor Swift nosi tytuł "Reputation" i ukaże się 10 listopada. Amerykańska wokalistka podzieliła się pierwszym singlem zapowiadającym to wydawnictwo, czyli utworem "Look What You Made Me Do". Do piosenki powstało tzw. lyric video, które możecie zobaczyć poniżej:



Clip Taylor Swift Look What You Made Me Do (Lyric Video)

W ciągu pięciu godzin od premiery w sieci, klip obejrzano prawie 2,5 mln razy.

Niektórzy twierdzą, że w nowym utworze Taylor Swift odgrywa się na Kanye Weście i Katy Perry, z którymi jest skłócona. Sugerować mają to słowa o "podwieszonej scenie", jakiej w trakcie swojej trasy używał West.

Konflikt między Swift a amerykańskim raperem ma swój początek w 2009 roku, kiedy to podczas gali VMA West, w trakcie odbierania przez Swift nagrody za najlepszy teledysk, wtargnął na scenę, informując wszystkich, że to Beyonce powinna wygrać.

Do sytuacji wrócił wraz z premierą swojego albumu "The Life of Pablo" wydanego w lutym 2016 roku. Raper zadedykował Taylor Swift fragment utworu "Famous". W tekście znajduje się linijka: "Mógłbym uprawiać seks z Taylor. Sprawiłem, że ta zdzira stała się sławna".





Swift, która nie komentowała całej sytuacji, odniosła się do słów Westa podczas zeszłorocznej gali wręczenia nagród Grammy. Odbierając statuetkę złotego gramofonu za album roku (płyta "1989"), podkreśliła w swoim przemówieniu, że jest pierwszą kobietą, która dwukrotnie zdobyła nagrodę Grammy w tej kategorii.

"Stojąc tutaj, chcę powiedzieć wszystkim młodym kobietom - będziecie miały do czynienia z ludźmi, którzy będą chcieli umniejszyć wasz sukces lub przypisać sobie zasługi za wasze osiągnięcia albo waszą sławę. Jednak jeżeli skupicie się na pracy i nie dacie się zdominować tym osobom, to kiedy dotrzecie tam, gdzie zmierzacie, rozejrzycie się wokół i zorientujecie, że to tylko i wyłącznie wasza zasługa. I będzie to najlepsze uczucie na świecie. Dziękuję za ten moment" - powiedziała Swift, bezpośrednio odnosząc się do fragmentu utworu "Famous" Westa.

Wideo Taylor Swift | Album of the Year | 58th GRAMMYs

W jednym z wywiadów spór między Swift i Westem skomentowała żona rapera, Kim Kardashian. Celebrytka stwierdziła, że Swift "wiedziała, że utwór się ukaże" oraz "całkowicie zaakceptowała" piosenkę. Dodatkowo Kardashian ujawniła zapis rozmowy telefonicznej Westa ze Swift na temat utworu. Raper zadzwonił do wokalistki, by powiedzieć jej, że planuje wspomnieć o niej w swojej piosence.

"Naprawdę doceniam, że mówisz mi o tym, to bardzo miłe" - słychać głos Taylor Swift w rozmowie, która dodała, że nigdy nie oczekiwałaby, że West powie jej o fragmencie którejś z jego piosenek. W odpowiedzi na publikację nagrania przez Kim Kardashian, Taylor Swift szybko zabrała głos w sprawie. Na swoich profilach w mediach społecznościowych umieściła wpis komentujący zapis jej rozmowy z Westem.

"Gdzie jest nagranie, w którym Kanye mówi mi, że zamierza nazwać mnie 'tą zdzirą' w piosence? Nie istnieje, bo to się nigdy nie wydarzyło" - napisała stanowczo Swift, podkreślając, że zabolało ją takie określenie jej osoby na oczach świata.

Zdaniem komentujących, w nowym utworze Swift pojawia się również odniesienie do wspomnianej wyżej rozmowy. W piosence "Look What You Made Me Do" zawarty jest fragment, w którym Swift odbiera telefon i informuje, że "stara Taylor nie żyje".

Fani dopatrują się również powiązań ze sprzeczką Swift z Katy Perry. Obydwie wokalistki kiedyś spotykały się z Johnem Meyerem i obydwie podobno napisały o sobie nawzajem piosenki: Taylor "Bad Blood", a Katy "Swish Swish".

W nowym singlu Swift śpiewa o tym, że jej wróg "zamknął ją i wydał ucztę". Zdaniem fanów to nawiązanie do teledysku Katy Perry, "Bon Appetit", w którym jedzenie to motyw główny klipu.

Taylor Swift to obecnie jedna z najpopularniejszych wokalistek i najlepiej zarabiających gwiazd muzyki. W ciągu 2016 roku zarobiła 170 milionów dolarów - więcej niż Adele, Madonna, Rihanna czy Cristiano Ronaldo. Zdobyła 10 nagród Grammy. Jej płyty sprzedały się w nakładzie 40 milionów egzemplarzy, a single 130 milionów. Ostatni album, "1989", miał premierę 27 października 2014 roku. W 2017 roku opublikowana została piosenka "I Don't Wanna Live Forever", którą Swift nagrała z Zaynem na soundtrack do filmu "Ciemniejsza strona Greya" ("Fifty Shades Darker").