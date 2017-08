Taylor Swift: Diamenty w wannie warte 10 milionów dolarów

Stylista Taylor Swift, Jopseh Cassell Falconer, przyznał, że w teledysku "Look What You Made Me Do" wykorzystano biżuterię o równowartości 10 milionów dolarów.

Taylor Swift i jej kąpiel w biżuterii o wartości 10 milionów dolarów /

W sierpniu do sieci trafił teledysk do singla "Look What You Made Me Do" Taylor Swift. W kilka dni po premierze klip zaczął bić rekordy oglądalności, a także wzbudził gorące dyskusje w sieci. Wszystko za sprawą symboli i znaków ukrytych w teledysku, które miały odnosić się m.in. do konfliktu blondwłosej piosenkarki z Katy Perry, Kanye Westem i Kim Kardashian.

W klipie Swift pojawia się scena, gdy ta leży w eleganckiej wannie wypełnionej drogą biżuterią (sama również jest nią ozdobiona), a następnie wykonuje ręką gest mierzenia i strzelania do kogoś z pistoletu. Internauci zwrócili uwagę, że scena w wannie może również dotyczyć przekazów medialnych, o których w 2016 roku mówiła Swift. Według niej serwisy plotkarskie opisywały i opisują ją jako kogoś, kto uwodzi mężczyzn, rzuca ich, a następnie płacze w swojej wannie pełnej pereł.



Kilka dni po publikacji nagrania potwierdzono, że biżuteria w teledysku została wypożyczona od firmy jubilerskiej Neil Lane Jewellery, a jej wartość to 10 milionów dolarów.



Plotki potwierdził sam założyciel firmy i projektant biżuterii. "Producenci chcieli coś z najwyższej półki, co będzie wyglądać olśniewająco, daliśmy im więcej dostęp do mojej kolekcji. Okazało się, że diamenty nigdy nie wyglądały lepiej" - mówił Neil Lane Hollywood Life.

O scenie wypowiedział się także stylista Taylor Swift, Joseph Cassell Falconer, który stwierdził, że twórcy teledysku dosłownie wyczyścili magazyny jubilera. Ten, według jego słów, musiał sięgnąć do najgłębszych rezerw sklepu, natomiast ekipa kręcąca teledysk zadbać o to, aby nikt nie ukradł kosztowności.

Według PageSix to właśnie z tego powodu na potrzeby nagrań podwyższono środki bezpieczeństwa i zatrudniono większą liczbę ochroniarzy.

Komentujący całą sytuację dziennikarze twierdzą, że klip szybko się zwróci. "Look What You Made Me Do" już zdążył przebić kilka barier. Teledysk pobił rekord wyświetleń w ciągu doby na Youtube (43 miliony), pokonując tym samym Koreańczyka PSY i jego klip "Gentleman" (36 milionów"), a także rekord wyświetleń w ciągu dobry w serwisie Vevo (31 milionów), pokonując tym samym Adele z klipem "Hello" (27 milionów).



Singel "Look What You Made Me Do" zwiastuje szósty album wokalistki, który ukaże się 10 listopada.