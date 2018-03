Taylor Swift: Co fani dostrzegli w teledysku "Delicate"?

Teledysk Taylor Swift - "Delicate" - wywołał spore poruszenie wśród jej fanów. Co jej sympatycy odnaleźli na drugim planie klipu?

Taylor Swift w teledysku "Delicate" /

W niedzielę, 11 marca, podczas gali iHeartRadio Music Awards miała miejsce światowa premiera teledysku Taylor Swift do utworu "Delicate".

Clip Taylor Swift Delicate

Reklama

Piosenka jest kolejnym promującym najnowszy album Taylor Swift "Reputation" wydany w listopadzie zeszłego roku.

Teledysk do piosenki wyreżyserował od dawna współpracujący z amerykańską wokalistką Joseph Khan.

Jak to bywa przy okazji niemal każdego z klipów Taylor Swift, fani zaczęli doszukiwać się w teledysku ukrytych szczegółów i symboli. Co udało im się dostrzec?

W otoczeniu tańczącej gwiazdy odnaleziono więc numer pięć (który miał odnosić się do numeru "Delicate" na płycie "Reputation"), fragment tekstu singla, a także napis "Joe's Deli", związany z obecnym chłopakiem Swift - Joe Alwynem.

Na tablecie w hotelu, w którym tańczyła Swift ponownie znalazło się odniesienie do tytułu piosenki (napis "Hotel Delicat").



W obsadzie klipu odnaleziono natomiast... aktora gejowskich filmów pornograficznych, Kevina Falka. Gwiazdor kina dla dorosłych wcielił się w rolę ochroniarza piosenkarki.



Z tej okazji szybko przypomniano, że to nie pierwszy aktor z tej branży, który trafił do teledysku Swift. W 2012 r. epizod w "We Are Never Getting Back Together" zaliczył Mike de Marko.