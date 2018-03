"Taniec z gwiazdami": Michał Szpak i Ania Wyszkoni powracają do show!

"Polski piątek" pod takim wspólnym hasłem w najbliższym odcinku (23 marca) "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" wystąpią polscy artyści, a gwiazdy show zatańczą do ich piosenek.

Michał Szpak i Paulina Biernat w "Tańcu z gwiazdami" (2011) AKPA

Do programu powrócą w ten sposób występujący wcześniej jako uczestnicy Michał Szpak (zaśpiewa eurowizyjny przebój "Color Of Your Life") i Ania Wyszkoni ("Mimochodem").

Szpak tańczył w 13. edycji pokazywanej jeszcze przez TVN (w parze z Pauliną Biernat zajął piąte miejsce), a Wyszkoni w drugiej transmitowanej już przez Polsat (z Janem Klimentem zajęła drugie miejsce).



Wśród gości muzycznych będą jeszcze Enej (foxtrot do piosenki "Zagubiony"), Feel (tango do przeboju "Swoje szczęście znam"), Lanberry ("Piątek"), chór Sound'n'Grace ("100"), Gromee (reprezentant na tegoroczną Eurowizję z utworem "Light Me Up") i Mateusz Ziółko ("W płomieniach").

Zdjęcie Anna Wyszkoni wróci na parkiet "Tańca z Gwiazdami" / Andras Szilagyi / MWMedia