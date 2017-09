Taneczny Michael Jackson (nowa płyta "Scream")

29 września do sklepów trafi płyta "Scream" złożona z samych tanecznych przebojów Michaela Jacksona.

Płyta "Scream" dostępna będzie w dwóch formatach: na albumie CD oraz jako dwupłytowy album winylowy (ta druga płyta będzie miała swą premierę dopiero 27 października). Album znajdzie się również w serwisach cyfrowych.



Wśród utworów, które znalazły sie na albumie jest m.in. "Dirty Diana" - to piąty singel z albumu "Bad", który stał się numerem jeden na światowych listach przebojów. Z kolei utwór "Thriller" nie potrzebuje żadnej rekomendacji, wszak płyta pod tym tytułem to najlepiej sprzedający się album wszech czasów.

Z kolei tytułowa piosenka "Scream" to jedyny duet, jaki Michael Jackson wykonał ze swą siostrą Janet Jackson.

Usłyszymy na płycie również utwór "Torture" z repertuaru grupy The Jacksons oraz "This Place Hotel" - pierwszy singel napisany i skomponowany wyłącznie przez Michaela. Kolejna perełką na płycie jest skomponowany przez Rockwella utwór "Somebody's Watching Me".

Dodatkowo album "Scream" zawiera bonusowy mash-up "Blood on the Dance Floor X Dangerous" przygotowany specjalnie na tę kompilację przez duet remixerów The White Panda.

Jesienią tego roku fani artysty otrzymają szczególny prezent z okazji premiery albumu "Scream": w sześciu miastach (Paryżu, Londynie, Sydney, Berlinie, Los Angeles i Tokio) odbędą się pokazy filmów Michaela z piosenkami z albumu "Scream", w tym 40-minutowy "Ghosts".



