"Tańcz jak Demi Lovato". Nowy trend w sieci

W 2016 roku w sieci zainteresowanie wywołały m.in. "Manequinn Challenge" oraz "Dub Challenge", natomiast na początku 2017 roku spora grupa internautów zaczęła bawić się w "Demi Lovato Callenge".

Całą akcję rozpoczęła młoda raperka Kandi Reign, która 18 grudnia opublikowała w sieci utwór "Demi Lovato Challenge" (wyprodukował go Mr. 217). Numer zdobył niecałe 30 tys. wyświetleń. Dużo większym zainteresowaniem cieszył się natomiast amatorski teledysk raperki, w którym zaprezentowała własną choreografię do numeru.



Klip obejrzano ponad 110 tys. razy, a co ważniejsze, a w mediach społecznościowych zaroiło się od autorskich układów tanecznych stworzonych do kawałka. Cała zabawa stała się tak popularna, że szybko trafiła do najpopularniejszych trendów na Twitterze.

W końcu o całej akcji wspomniała również sama Demi Lovato, której całe wyzwanie bardzo przypadło do gustu. Obecnie fani wokalistki czekają na to, aż Lovato sama zatańczy do układu stworzonego przez 16-letnią raperkę.

Co ciekawe do zabawy przyłączyła się natomiast przyrodnia siostra Demi, Madison De La Graza.



O całej akcji zaczęły rozpisywać się amerykańskie media, ponoć pojawiła się już również propozycja od Ellen DeGeneres, aby raperka wystąpiła w programie i wykonała swój utwór.



Demi Lovato niedawno zakończyła trasę koncertową z Nickiem Jonasem, w trakcie której promowała album "Confident" z 2015 roku. Płyta została nominowana do nagrody Grammy w kategorii najlepszy album pop. W 2016 roku Lovato zapowiadała, że w kolejnych miesiącach chce zrobić chwilową przerwę w nagrywaniu i koncertowaniu. Na szósty krążek wokalistki jej fani będą musieli więc jeszcze chwilę poczekać.