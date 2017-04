Tallia Storm: Nowy utwór "Still in Love" o rozstaniu z Brooklynem Beckhamem?

​Szkocka wokalistka Tallia Storm zdradziła, że jej nowa piosenka "Still in Love" opowiada o rozstaniu z najstarszym synem Victorii i Davida Beckhamów, Brooklynem, z którym spotykała się przez 18 miesięcy.

18-letnia wokalistka i Brooklyn Beckham byli parą przez 18 miesięcy (w latach 2013-2014), póki syn Beckhamów nie zostawił Talli dla innej.

W jednym z ostatnich wywiadów Storm zdradziła, że o bolesnych doświadczeniach po rozstaniu opowiada w swoim nowym utworze "Still in Love". Utworu możesz posłuchać pod tym adresem.



"Moja mama powiedziała mi, bym się uspokoiła. Wszystkim się wydaje, że ich pierwsza miłość jest tą jedyną. Wlałam w moje piosenki serce" - mówiła Tallia.

Młoda wokalistka przyznała również, że wciąż żywi niechęć do Brooklyna Beckhama.

"Myślę, że wiele osób dostrzega lód między nami. Teraz spotykam się z mężczyznami, nie chłopcami. To prawda, kochankowie nie mogą być przyjaciółmi" - dodała Storm.

Muzyczna kariera Tallii Storm (dziewczyna jest też modelką i blogerką) nabrała rozpędu dzięki Eltonowi Johnowi, który zaproponował jej, by otworzyła jego koncert w Szkocji w 2012 roku. Singel "Still in Love" zapowiada debiutancką płytę wokalistki, jednak jeszcze podano daty premiery albumu.