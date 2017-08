Ta impreza wszystko rozpoczęła. Hip hop kończy 44 lata

11 sierpnia 1973 roku DJ Kool Herc zorganizował legendarną imprezę "Back to School Jam", która zapoczątkowała kształtowanie się jednego z najważniejszych gatunków muzycznych w historii, czyli hip hopu. 44 rocznicę postanowiła świętować firma Google, która pozwala wcielić się nam w rolę DJ-a.

DJ Kool Herc (w środku) uznawany jest za jednego z pionierów hip hopu /Scott Gries /Getty Images

"Dziś świętujemy jedną z największych innowacji hiphopowych: break, czyli przerwę instrumentalną" - tak w specjalnym materiale Google Doodle, stworzonym z okazji symbolicznych, 44. urodzin hip hopu, o początkach gatunku opowiadał jeden z jego pionierów, Fab 5 Freddy.

Wideo 44th Anniversary of the Birth of Hip Hop Google Doodle

Narodziny hip hopu datuje się na 11 sierpnia 1973 roku. Wtedy właśnie swoją imprezę na 1520 Sedgwick Ave w Nowym Jorku zorganizował DJ Kool Herc. "Tu nastąpił Wielki Wybuch. Tu się zaczęło" - mówił Herc w dokumencie "Ewolucja hip hopu" wyprodukowanym przez Netflixa.

Impreza przeszła do historii i do dnia dzisiejszego na je temat krąży wiele legend. "Czujesz ten nastrój, który nakręcał Herc, czyli podniecenie i odrobinę zagrożenia" - opowiadał w dokumencie Melle Mel z Grandmaster Flash & The Furious Five.

To właśnie wtedy pojawił się też break, czyli przerwa instrumentalna między kolejnymi fragmentami utworów. Herc wprowadził ją, aby ludzie na parkiecie mogli dłużej tańczyć.



Zdjęcie 1520 Sedgwick Ave w Nowym Jorku - tu narodził się hip hop / Peter Kramer / Getty Images

"Herc zorganizował coś, co ludzie nazywają pierwszą imprezą hiphopową. Dlaczego pierwszą? Ponieważ puszczał konkretne płyty i robił to w odpowiedni sposób. Puszczał tylko części utworów, w których słychać było jedynie perkusję lub perkusję i bas" - komentował Dan Charnas, dziennikarz radiowy.

Break dał początek breakdance'owi, a niedługo później na imprezach pojawili się też mistrzowie ceremonii (MC), którzy zaczęli rapować do podkładów. Jednym z pierwszych, który odnalazł się w tej roli był m.in. Kurtis Blow.

Kolejne lata to błyskawiczny rozwój gatunku. Z popularnością przyszedł również sukces komercyjny, który sprawił, że hip hop rozgościł się w mainstreamie. Obecnie jest to jeden z najważniejszych i najpopularniejszych gatunków muzycznych na świecie.



Wspomniane Google Doodle oprócz wytłumaczenia , dlaczego impreza z 11 sierpnia jest kluczowa dla hip hopu, pozwala nam samym pobawić się w DJ-ów i stworzyć własne kompozycje. Wystarczy wejść na stronę wyszukiwarki, kliknąć w napis Google i odkrywać wszystkie funkcje wirtualnego miksera.