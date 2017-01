Ta 4-latka skradnie wasze serca. Hit sieci ("You've Got a Friend In Me")

Ponad 4 mln odtworzeń ma już filmik z piosenką "You've Got a Friend In Me" w wykonaniu uroczej 4-latki i jej taty. Musicie to zobaczyć!

Claire Ryann ma 4 lata i już jest gwiazdą internetu /

Śpiewająca 4-latka to Claire Ryann. Za wokal i gitarę akustyczną odpowiada jej tata Dave Crosby.

Wideo You've Got a Friend In Me - LIVE Performance by 4-year-old Claire Ryann and Dad

W duecie wykonują przebój "You've Got a Friend In Me" z filmu "Toy Story".

Claire jest już gwiazdą internetu - kanał Claire and the Crosbys na Youtube w ciągu roku zdobył ponad 138 tys. subskrypcji, a wszystkie filmiki mają ponad 24 mln wyświetleń.

Na razie największą popularność - ponad 12 mln odsłon - zdobył cover "Part of Your World" Jodi Benson z filmu "Mała Syrenka". Claire miała wówczas 3 lata.