"T2 Trainspotting": Znamy szczegóły ścieżki dźwiękowej

3 lutego do sprzedaży trafi soundtrack do oczekiwanego filmu "T2 Trainspotting", sequelu słynnego "Trainspotting" z 1996 r.

Okładka sountracku "T2 Trainspotting" /

"Trainspotting" w reżyserii Danny'ego Boyle'a trafił na listę 10 najważniejszych filmów w brytyjskiej kinematografii.

Reklama

Popularność filmu z udziałem m.in. Ewana McGregora to także efekt ścieżki dźwiękowej, zaliczanej do czołówki soundtracków wszech czasów.

Po ponad 20 latach Boyle powrócił do postaci Marka Rentona. Na ścieżce dźwiękowej do sequelu znalazły się nawiązania do pierwszej części, jak wykonany przez The Prodigy remiks "Lust For Life" Iggy'ego Popa (oryginał otwierał pierwszą część) oraz "Slow Slippy", nowa wersja "Born Slippy" Underworld.

Wideo WOLF ALICE- SILK(T2 Trainspotting 2)

Wszystko o "T2 Trainspotting" w serwisie Film!

Oto szczegóły soundtracku "T2 Trainspotting":

Iggy Pop - "Lust For Life" (The Prodigy Remix)

High Contrast - "Shotgun Mouthwash"

Wolf Alice - "Silk"

Young Fathers - "Get Up"

Frankie Goes To Hollywood - "Relax"

Underworld, Ewen Bremner - "Eventually But (Spud's letter to Gail)"

Fathers - "Only God Knows"

The Rubberbandits - "Dad's Best Friend"

Blondie - "Dreaming"

Queen - "Radio Ga Ga"

RUN-DMC, Jason Nevins - "It's Like That"

The Clash - "(White Man) In Hammersmith Palais"

Young Fathers - "Rain Or Shine"

Fat White Family - "Whitest Boy On The Beach"

Underworld - "Slow Slippy".