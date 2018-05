Szykuje się powrót Girls Aloud. Jak potoczyły się losy wokalistek?

Na początku maja w sieci zaroiło się od informacji o reaktywacji Girls Aloud. Girlsband miałby powrócić w 2020 roku ze specjalną trasą koncertową.

Zapowiedziana na 2020 roku trasa koncertowa ma być jednym z elementów obchodów 20. rocznicy powstania zespołu.

Girls Aloud zostało powołane do życia w 2002 roku w trakcie reality show "Popstars: The Rivals". W ostatecznym składzie znalazły się Cheryl Cole, Nadine Coyle, Sarah Harding, Nicola Roberts i Kimberley Walsh (wyłonili je Geri Halliwell, Louis Walsh i Pete Waterman).



Grupa wydała pięć albumów studyjnych (ostatni "Out of Control" ukazał się 2008 roku), a wszystkie okazały się być bestsellerami w Wielkiej Brytanii (ich płyty wielokrotnie pokrywały się platyną na Wyspach - łącznie sprzedało się ponad cztery miliony egzemplarzy). Grupa była jednak znana tylko i wyłącznie na Wyspach (również ich trasy ograniczyły się tylko do Wielkiej Brytanii i Irlandii).



Zespół oficjalnie przestał działać w 2013 roku (w 2012 reaktywował się po trzech latach zawieszenia, ale po jednej trasie koncertowej dziewczyny ostatecznie poszły w swoje strony).



Teraz wokalistki chcą wrócić na specjalną trasę koncertową, a decyzja o tym zapadła już pod koniec kwietnia podczas imprezy urodzinowej wieloletniej choreograf zespołu - Beth Honan.

W ciągu ostatnich lat solowe kariery każdej z wokalistek rozwijały się w różnym tempie. Bez wątpienia największe sukcesy ze składu odnosiła Cheryl.

Do tej pory wydała cztery albumy studyjne (ostatni "Only Human" z 2014 roku), przy czym jej debiut "3 Words" sprzedał się w Wielkiej Brytanii w nakładzie ponad miliona egzemplarzy. Ponadto była jurorką brytyjskiej edycji "X Factora" (2008 - 2010 i 2014 - 2015). Zasiadała również w składzie jury amerykańskiej wersji programu.



Prywatnie Cheryl związana jest z byłym wokalistą One Direction, Liamem Paynem, mają wspólnie synka Beara.



Plany Girls Aloud mają nie wpłynąć na reaktywację solowej kariery Cheryl. Ta w ostatnich miesiącach zaczęła intensywnie pracować nad nowym materiałem. Spekulowano nawet, że pierwszy singel opublikowany zostanie już w czerwcu (podczas finału brytyjskiego "Mam talent") jednak te doniesienia szybko zdementowano.

Nadal jednak głośno mówi się o tym, że płyta ujrzy światło dzienne jeszcze tej jesieni. O zaawansowanych pracach nad albumem poinformowała jej koleżanka z Girls Aloud, Nicola Roberts. "Nie mogę doczekać się nowej muzyki" - napisała.



Wspomniana Nicola Roberts swoją jedyną płytę studyjną wydała w 2011 roku. "Cindirella's Eyes" została przyjęta jednak dość chłodno. Piosenkarka brała również udział w akcjach społecznych przeciwko nienawiści w internecie oraz nadmiernemu i bezmyślnemu opalaniu się.



W grudniu 2016 roku wokalistka zaprezentowała utwór "Dating" i ponownie zapowiedziała, że pracuje nad drugą płytą.



Jedną płytę na koncie ma też Nadine Coyle. "Insatiable" ukazała się w 2010 roku nakładem wytwórni wokalistki Black Pen, jednak nie zrobiła furory w Wielkiej Brytanii (w pierwszym tygodniu sprzedało się zaledwie 5,7 tys. kopii albumu). W 2018 roku wokalistka nagrała EP-kę pt. "Nadine EP", na której znalazły się cztery nowe piosenki.

Coyle miała w tym roku wyruszyć w trasę koncertową po Wielkiej Brytanii. Ostatecznie jednak odwołała występy twierdząc, że pojawiło się ku temu wiele powodów.



Spektakularnej kariery nie zrobiły również Sarah Harding i Kimberly Walsh. Ta pierwsza dopiero w 2015 roku wydała swoją jedynie "EP-kę", skupiając się mocniej na karierze aktorskiej. Tutaj również nie odniosła sukcesów, a produkcję "Run For Your Wife", w której zagrała główną rolę, uznano za jedną z najgorszych produkcji w historii Wielkiej Brytanii.



Walsh natomiast nagrała jedną EP-kę, brała udział w wielu programach telewizyjnych (w tym w "Tańcu z gwiazdami"), a w 2014, m.in. z Mel C, Emmą Bunton, Katy B i Pixie Lott nagrała nową wersję utworu "Greatest Day", zagrzewającego angielską reprezentację w piłce nożnej ma mundialu w Brazylii.