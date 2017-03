"Szybcy i wściekli 8": Znamy szczegóły ścieżki dźwiękowej ("Go Off")

14 kwietnia do sprzedaży trafi ścieżka dźwiękowa do ósmej części filmowego cyklu "Szybcy i wściekli". Czy singel "Go Off" pobije przebój "See You Again" Wiza Khalify i Charliego Putha z poprzedniej części?

Vin Diesel jest głóną gwiazdą cyklu "Szybcy i wściekli" /fot. Philip Rock/Anadolu Agency / Getty Images

Utwór "See You Again" promował film "Szybcy i Wściekli 7", w którym zagrał zmarły tragicznie w wypadku samochodowym Paul Walker. Teledysk do nagrania w wykonaniu Wiza Khalify i Charliego Putha w sieci zadebiutował w kwietniu 2015 r. Bariera miliarda wyświetleń pękła w ciągu niespełna pół roku. Na kolejny miliard klip potrzebował już prawie roku, ale i tak "See You Again" to obecnie drugi najpopularniejszy teledysk wszech czasów z wynikiem prawie 2,5 mld odsłon (prowadzi słynny "Gangnam Style" Koreańczyka Psy - ponad 2,7 mld).

Clip Wiz Khalifa, Charlie Puth See You Again [Furious 7 Soundtrack]

Kolejna część serii o przygodach Dominica Toretto (w tej roli oczywiście Vin Diesel) do kin trafi 21 kwietnia. W obsadzie znaleźli się także m.in. Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Nathalie Emmanuel, Elsa Pataky, Kurt Russell, Scott Eastwood (syn Clinta Eastwooda) oraz laureatki Oscara, Charlize Theron i Helen Mirren.

Reżyserem jest F. Gary Gray znany z m.in. "Straight Outta Compton", fabularnej opowieści o kultowym hiphopowym zespole N.W.A.

Film promuje piosenka "Go Off", którą nagrali trzej hiphopowcy - Lil Uzi Vert, Quavo (z grupy Migos) i Travis Scott. Nagranie zanotowało już ponad 3,1 mln odsłon od 2 marca.



Wideo Lil Uzi Vert, Quavo & Travis Scott - Go Off (from The Fate of the Furious: The Album) [MUSIC VIDEO]

Powstały już teledyski do hiszpańskojęzycznej wersji "Hey Ma" Pitbulla & J Balvina (feat. Camila Cabello) oraz "Good Life" G-Eazy'ego i Kehlani.

Oto szczegóły soundtracku do filmu "Szybcy i wściekli 8":

1. Young Thug, 2 Chainz, Wiz Khalifa & PnB Rock - "Gang Up"

2. Lil Uzi Vert, Quavo & Travis Scott - "Go Off"

3. G-Eazy & Kehlani - "Good Life"

4. PnB Rock, Kodak Black & A Boogie Wit da Hoodie - "Horses"

5. Migos - "Seize The Block"

6. YoungBoy Never Broke Again - "Murder" (feat. 21 Savage) [Remix]

7. Bassnectar - "Speakerbox" (feat. Ohana Bam & Lafa Taylor) [F8 Remix]

8. Post Malone - "Candy Paint" 09 Kevin Gates - "911"

10. Lil Yachty - "Mamacita" (feat. Rico Nasty)

11. Jeremih, Ty Dolla $ign, & Sage The Gemini - "Don't Get Much Better"

12. Pitbull & J Balvin - "Hey Ma" (feat. Camila Cabello) [Spanish Version]

13. Pinto "Wahin" & DJ Ricky Luna - "La Habana" (feat. El Taiger)

14. J Balvin & Pitbull - "Hey Ma" (feat. Camila Cabello).