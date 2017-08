Szósty wymiar Power Quest (nowa płyta "Sixth Dimension")

Powermetalowa formacja Power Quest z Anglii wyda w połowie października szósty album.

Nowość od Power Quest w październiku /Oficjalna strona zespołu

Mastering nowego longplaya szóstki muzyków z Southampton wykonał szwedzki fachowiec Jens Bogren (m.in. Dragonforce, Symphony X, Arch Enemy).

Okładkę zaprojektował Felipe Machado Franco, artysta którego prace zdobią płyty m.in. Blind Guardian, Rhapsody Of Fire i Iced Earth.

Wśród gości usłyszymy Anette Olzon (eks-Nightwish), Andreę Martongelliego (Arthemis, eks-Power Quest) i Larsa Rettkowitza (Freedom Call).

Płyta "Sixth Dimension" trafi na rynek 13 października nakładem szwedzkiej Inner Wound Recordings.

Singlowego numeru "Kings And Glory" Power Quest z longplaya "Sixth Dimension" możecie posłuchać poniżej:

Wideo Power Quest - Kings And Glory [OFFICIAL LYRIC VIDEO]

Na albumie "Sixth Dimension" usłyszymy dziewięć utworów. Oto ich tytuły:

1. "Lords Of Tomorrow"

2. "Starlight City"

3. "Kings And Glory"

4. "Face The Raven"

5. "No More Heroes"

6. "Revolution Fighters"

7. "Pray For The Day"

8. "Coming Home"

9. "The Sixth Dimension".