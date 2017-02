Szalona impreza Maroon 5 (nowy teledysk "Cold")

​W sieci obejrzeć można nowy teledysk grupy Maroon 5 do utworu "Cold".

W nowym teledysku Maroon 5 wystąpiła żona Adama Levine'a, Behati Prinsloo /Jason Merritt / Getty Images

W nowym singlu Maroon 5 zatytułowanym "Cold" gościnnie wystąpił raper Future.

Kilka dni przed premierą teledysku do piosenki muzycy Maroon 5 publikowali na swoim Instagramie zapowiadające ich klip, enigmatyczne fotografie przedstawiające półnagie kobiety z głowami rozmaitych zwierząt.

Za reżyserię teledysku do utworu "Cold" odpowiada Rich Lee, autor teledysków dla takich gwiazd jak Eminem, Nicki Minaj czy Will.i.am. To już drugi wspólny projekt zespołu z tym reżyserem - jest on także twórcą klipu do piosenki "Love Somebody".

W teledysku "Cold" gościnnie wystąpiła Behati Prinsloo - żona Adama Levine’a, z którą muzyk we wrześniu ubiegłego roku doczekał się pierwszego dziecka.

Zobacz teledysk "Cold":



Clip Maroon 5 Cold ft. Future

