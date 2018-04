​SZA i Missy Elliot w "wymarzonym" duecie?

SZA przyznała na Twitterze, że duet z Missy Elliot to jej marzenie. Na komentarz wokalistki odpowiedziała sama Elliot.

SZA spełni swoje marzenie? /Noam Galai /Getty Images

SZA promuje obecnie swój debiutancki album "CTRL".

Reklama

Jeden z jej fanów zasugerował na Twitterze (wyrażając tym samym swoje marzenie), że wokalistka powinna połączyć siły z Missy Elliott.

"Niebezpieczne marzenie, o którym mogę tylko śnić w moich snach" - napisała SZA.

Tweet wokalistki dotarł do samej Missy Elliot, która postanowiła go skomentować. "Jak dla mnie to brzmi jak rewelacyjny hit!".

Fani obydwu wokalistek mają nadzieję, że dojdzie między nimi do współpracy, zwłaszcza że SZA zapowiedziała niedawno, ze jej kolejny album będzie ostatnim.