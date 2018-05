SZA i czułości z Childish Gambino (nowy teledysk "Garden (Say It Like Dat)")

SZA zaprezentowała teledysk do utworu "Garden (Say It Like Dat)". W klipie gościnnie wystąpił Donald Glover, czyli Childish Gambino.

SZA promuje swoją debiutancką płytę /Theo Wargo /Getty Images

Utwór "Garden (Say It Like Dat)" pochodzi z debiutanckiej płyty SZA zatytułowanej "CTRL". Album ukazał się w ubiegłym roku.

Reklama

Teledysk do piosenki wyreżyserowała Kanadyjka Karena Evans, która wcześniej realizowała klipy m.in. dla Drake'a.

W teledysku "Garden" gościnnie wystąpił Donald Glover, muzycznie znany jako Childish Gambino. Co ciekawe, wcześniej SZA pojawiła się na moment w jego najnowszym klipie "This Is America".

Sprawdź utwór "This Is America" w serwisie Teksciory.pl

Oprócz Glovera, w teledysku "Garden" wystąpiła również matka SZA, Audrey Rowe.

Zobacz teledysk "Garden":



Clip SZA Garden (Say It Like Dat)

Sprawdź tekst piosenki "Garden (Say It Like Dat)" w serwisie Teksciory.pl