Syn Michaela Bublé wrócił z rodziną do Argentyny

"To błogosławieństwo od Boga" - powiedział szwagier Michaela Bublé. Wokalista z żoną i walczącym z rakiem wątroby ich 3-letnim synem właśnie wrócili do Argentyny.

Michael Bublé i Luisana Lopilato we wrześniu 2016 r.

4 listopada 2016 r. Michael Bublé i jego żona Luisana Lopilato potwierdzili spekulacje, że ich 3-letni synek Noah choruje na nowotwór. We wcześniejszych doniesieniach mediów informowano, że lekarze początkowo podejrzewali u Noah świnkę. Po szeregu badań okazało się, że chłopiec jest chory na raka wątroby.

Gwiazdor, krótko po ujawnieniu informacji o chorobie dziecka, odwołał udział w galach BBC Music Awards i Brit Awards (miał być prowadzącym na tej drugiej imprezie) oraz tymczasowo zawiesił karierę.

Chłopiec leczony był w Los Angeles - w grudniu 2016 r. przeszedł operację usunięcia guza.

"Z wdzięcznością informujemy, że nasz syn Noah bardzo dobrze przeszedł proces leczenia, a lekarze bardzo optymistycznie patrzą na jego przyszłość. Był odważny, a my nadal czujemy się zainspirowani jego odwagą. Dziękujemy Bogu za siłę, jaką dał nam wszystkim. Naszej wdzięczności dla lekarzy i opiekunów nie można ująć słowami. Chcielibyśmy podziękować tysiącom osób, które się za nas modliły i przesyłały dobre życzenia dla nas" - napisał na swoim profilu Kanadyjczyk, potwierdzając, że stan zdrowia jego syna się poprawia.

Synek Michaela Buble wraca do zdrowia (Associated Press/x-news)

Pod koniec marca cała rodzina (razem z młodszym bratem Noah - 14-miesięcznym Eliasem) wróciła do Argentyny - ojczyzny Luisany Lopilato.

"Żyjemy tą chwilą wszyscy razem. Luisana i Michael opowiedzą o tym później" - ujawnił serwisowi MailOnline aktor Dario Lopilato, szwagier wokalisty.

"Najważniejsze, że jesteśmy teraz wszyscy razem w Argentynie. Cóż więcej mogę powiedzieć - to błogosławieństwo od Boga! Wsparcie, które okazują nam ludzie, jest niesamowite. Bardzo doceniamy wszystkie modlitwy" - dodaje Dario, który witał najbliższych na lotnisku w Buenos Aires.

