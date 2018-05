Sylwia Grzeszczak, Liber i Krzysztof Kowalewski jako policjant (teledysk "Dobre myśli")

Poniżej możecie zobaczyć teledysk "Dobre myśli" Sylwii Grzeszczak, w którym towarzyszy jej mąż - Liber.

Sylwia Grzeszczak i Liber nagrali wspólny utwór "Dobre myśli" /Warner Music Poland

Piosenka "Dobre myśli" jest pierwszym wspólnym singlem Sylwii Grzeszczak i Libera po 10 latach od premiery ich albumu "Ona i on".

Clip Sylwia Grzeszczak Dobre myśli - i Liber

Produkcją utworu zajął się Bogdan Kondracki, pracujący wcześniej z m.in. Dawidem Podsiadłą, Anią Dąbrowską, Anią Wyszkoni, Brodką i Andrzejem Smolikiem.

"Dobre myśli" to mieszanka retro-funku, reagge i hip hopu.

W teledysku poza wokalistami pojawił się także ceniony aktor Krzysztof Kowalewski (w roli policjanta).

Zdjęcie Krzysztof Kowalewski w teledysku "Dobre myśli" /

Za klip odpowiada Olga Czyżykiewicz, która pracowała wcześniej z Sylwią przy "Tamtej dziewczynie". W dorobku ma także teledyski dla m.in. Margaret, Sarsy, Nataszy Urbańskiej, Me And That Man, The Dumplings, Carmell, Marka Napiórkowskiego czy Mike Skowron.

Zdjęcie Sylwia Grzeszczak i Liber rzadko pojawiają się publicznie razem - zdjęcie z 2011 r. / AKPA

W tym roku Sylwia Grzeszczak świętuje 10 lat obecności na scenie muzycznej. Wszystko zaczęło się od płyty "Ona i on" i singla "Nowe szanse" nagranych w duecie z Liberem.

25 maja podczas Polsat SuperHit Festiwal w Sopocie odbędzie się specjalny koncert jubileuszowy, a jesienią wokalistka ruszy w trasę po Polsce.