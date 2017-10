Sylwester TVP znów w Zakopanem

Tegoroczny Sylwester z Dwójką po raz drugi z rzędu odbędzie się w Zakopanem. Miasto podpisało już umowę z TVP.

Na Równi Krupowej w Zakopanem mają wystąpić "największe gwiazdy polskiej i światowej muzyki rozrywkowej".

Wcześniej władze miasta, powołując się na TVP, podawały, że podczas Sylwestra z Dwójką wystąpią m.in. Zenek Martyniuk z grupą Akcent, Bayer Full oraz Thomas Anders z Modern Talking.

"W ubiegłym roku to był najwspanialszy Sylwester od wielu lat w Polsce. Zakopane się sprawdziło. Jeżeli setki tysięcy Polaków przyjeżdżają witać Nowy Rok, to jest to narodowe miejsce do odbycia Sylwestra. Fantastyczne gwiazdy, fantastyczna publiczność. W tym roku powtórzymy ten sukces. Wchodzimy w bardzo ważny rok, w stulecie polskiej niepodległości, więc chciałbym, byśmy weszli w 2018 rok z przytupem" - zapowiedział Jacek Kurski, prezes TVP.

"Zakopane to najwspanialsze miejsce na powitanie nowego roku. Góry i Podhale zawsze kojarzą się z najlepszymi Świętami Bożego Narodzenia i Sylwestrem. Zostają w pamięci każdego, kto przyjeżdża w tym czasie pod Tatry. A teraz jest do tego jeszcze dodatkowy powód. Myślę, że wszyscy Polacy są zadowoleni, że Sylwestra 2017 będziemy mogli spędzić wspólnie. Górale słyną przecież z gościnności" - dodał Leszek Dorula, burmistrz Zakopanego.

2017 rok pod Giewontem przywitało ponad 60 tys. osób. Przebojem oglądalności był duet Maryli Rodowicz i Zenona Martyniuka w jego przeboju "Przez twe oczy zielone", który obejrzało 5 mln widzów.

