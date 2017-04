Svartsyn z nową płytą "In Death"

Blackmetalowy projekt Svartsyn ze Szwecji przygotował nowy album.

Svartsyn to zespół Orniasa /Oficjalna strona zespołu

Następcę płyty "Black Testament" z 2013 roku zarejestrowano w belgijskim studiu Mortsella w marcu i grudniu 2016 roku oraz w styczniu 2017. Miks oraz mastering odbyły się w studiu Clintworks (Amon Amarth, Misery Index).



Za wszystkie instrumenty i wokal ponownie odpowiadał Ornias, prócz perkusji, którą nagrał Hammerman.



Okładkę zaprojektował Chadwick St John (Arckanum, Horna).



"Muzyka Svartsyn (w latach 1991-1993 jako Chalice) to tradycyjny black metal z elementami melodii wplecionymi w zakres średnich i szybkich temp. Nastrój kompozycji jest mroczny i niespokojny" - precyzuje wydawca, pilska Agonia Records.



Materiał "In Death" dostępny będzie w formacie CD, jako czarny (edycja standardowa) i czerwony (wersja limitowana) winyl oraz drogą elektroniczną.



Premierę nowej płyty Svartsyn zaplanowano na 9 czerwca.



Tymczasem już teraz możecie się zapoznać z otwierającym album "In Death" utworem "Seven Headed Snake" Svartsyn:

Wideo SVARTSYN - Seven Headed Snake (Official Track Stream)



Oto lista kompozycji albumu "In Death":



1. "Seven Headed Snake"

2. "Dark Prophet"

3. "With Death"

4. "Inside The White Mask"

5. "Wilderness Of The Soul"

6. "Black Thrones Of Death"

7. "Exile In Death".