Super Bowl 2018: Chłopiec od selfie podbija sieć

W niedzielę (4 lutego) odbył się występ Justina Timberlake'a w przerwie meczu o Super Bowl. Uwagę internautów przykuł chłopiec, z którym amerykański wokalista zrobił sobie selfie.

Finał rozgrywek futbolu amerykańskiego to najważniejsze sportowe wydarzenie w USA. Przed telewizorami regularnie zasiada ok. 100 milionów Amerykanów. Show, który co roku odbywa się w przerwie meczu, to zawsze jedno z najgoręcej komentowanych wydarzeń w show-biznesie.

W tym roku gwiazdą koncertu był Justin Timberlake, który na stadionie w Minneapolis dał skrupulatnie przygotowany taneczno-wokalny show. W trakcie występu wokalista zaprezentował m.in. nowy singel "Filthy" z właśnie wydanej płyty "Man of the Woods", "Rock Your Body", "SexyBack", "Cry Me a River", "Suit and Tie" i "Mirrors".

Timberlake oddał też hołd urodzonemu w Minneapolis Prince'owi, który zmarł w kwietniu 2016 r. w wieku 57 lat. Wykonał utwór "Until the End of Time" z 2006 r., w którym wykorzystał sample z "Raspberry Beret" Prince'a, a na telebimach wówczas pojawił się zmarły artysta, wykonując swój przebój "I Would Die 4 U".

Swój występ Timberlake zakończył przebojem "Can't Stop the Feeling!", w którym porwał do tańca wielotysięczną publiczność na stadionie.

Tym, co utkwiło w głowie internautów, jest pewien chłopiec z publiczności, z którym Timberlake zrobił sobie selfie.

13-letni Ryan McKenna, bo tak nazywa się młody człowiek, tuż po tym patrzył w telefon, co dostarczyło użytkownikom materiał na liczne memy.

"Hej Siri, kim jest Justin Timberlake" - podpisał ktoś zdjęcie Ryana z koncertu, odnosząc się do znanego oprogramowania służącego za osobistego asystenta.

Inny użytkownik porównał chłopca do "Lewego Rekina", który nieoczekiwanie stał się gwiazdą sieci po występie Katy Perry w przerwie meczu o Super Bowl w 2015 roku (było to tancerz wokalistki, który nie do końca opanował przygotowaną choreografię). Mem przedstawia zdjęcie Ryana, a obok wyszukiwarkę Google i wpis: "jestem nowym lewym rekinem?".

Podobne zestawienie zawierało wpis: "czy Prince naprawdę umarł, właśnie go widziałem".



"Najlepszą częścią Super Bowl i koncertu jest ten dzieciak, który naprawdę nie miał pojęcia, kim jest Justin Timberlake" - skomentował ktoś inny.

Kolejny internauta zasugerował, że chłopak sprawdzał słowa śpiewanego wówczas utworu "Can't Stop the Feeling".



"Chcę być tym dzieckiem, kiedy wróci jutro do gimnazjum" - czytamy w innym tweecie.