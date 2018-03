Sukces zbiórki Michała Wiśniewskiego. Już ponad 25 tys. zł

Na trzy tygodnie przed planowanym końcem zbiórki Michałowi Wiśniewskiemu udało się osiągnąć zakładany cel - 25 tys. zł na wydanie drugiej wspólnej płyty z Andrzejem Wawrzyniakiem.

W lutym 2012 r. ukazała się płyta "Sweterek Część 1 czyli 13 Postulatów w Sprawie Rzeczywistości", którą lider Ich Troje nagrał z Andrzejem Wawrzyniakiem - poetą i muzykiem ze Zduńskiej Woli, znanym z rodzinnej formacji Drużyna Wawrzyna, a prywatnie przyjacielem Michała Wiśniewskiego.

Twórcy liczyli na to, że w szybkim tempie uda im się wypuścić kontynuację tego projektu, jednak na ich kolejny duet fani muszą jeszcze poczekać.

"Pierwsza część to płyta o tęsknocie za uczciwością, rzetelnością i sprawiedliwością, za rzeczywistością wypełnioną tymi trzema wartościami. Za tym światem na zewnątrz i wewnątrz każdego człowieka oraz za tym, by te oba światy były w zgodzie tworząc rzeczywistość" - mówi Andrzej Wawrzyniak.

Premierę płyty "Sweterek część 2 czyli 13 Postulatów W Sprawie Miłości" wyznaczono na 8 września, dzień przed 42. urodzinami Michała Wiśniewskiego.

Pod koniec lutego muzycy w jednym z serwisów crowdfundingowych uruchomili w internecie zbiórkę pieniędzy na wydanie tego albumu. Do 11 kwietnia chcieli zebrać 25 tys. zł, które planują przeznaczyć na m.in. wynajęcie studia, nagranie, miks, mastering, druk okładki i tłoczenie płyt. Całość ma kosztować ich 50 tys. zł.

Tymczasem zbiórka okazała się takim sukcesem, że na trzy tygodnie przed planowanym zakończeniem zebrano już 25650 zł.

Na razie projekt wsparło swoimi wpłatami 84 internautów. Dwóch wspierających zdecydowało się opłacić najdroższy (za 5 tys. zł) pakiet firmowy - sponsor złoty, za który twórcy oferują podziękowania za wsparcie w formie certyfikatu PDF, płyta do ściągnięcia w formie mp3 na tydzień przed premierą, haftowany proporczyk okolicznościowy, reklama "Voice Over" dla firmy nagrana przez Michała Wiśniewskiego do wykorzystania komercyjnego oraz dwie koszulki sublimacyjne.

"Jakie jest Wasze największe marzenie? Moje na tą chwile to nagranie płyty poetyckiej '13 postulatów w sprawie Miłości'" - zachęcał do udziału w zbiórce Michał Wiśniewski.

"Pieniądze mogą być ważniejsze dla moich dzieci. Dla faceta, który stracił 30 milionów, nie ma już znaczenia, czy będzie miał pięć złotych więcej, czy mniej" - opowiadał Wiśniewski w "Vivie" w 2013 r.

Imponującą kwotę Wiśniewski "przepuścił" na m.in. inwestycjach w samolot, dom, mieszkania, klub w Warszawie czy apartament w Tajlandii, w którym był "może ze dwa razy".

To właśnie te wypowiedzi sprzed lat połączone ze zbiórką pieniędzy oburzyły część internautów, którzy nie szczędzą słów krytyki.