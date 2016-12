​Suicide Silence przed premierą piątej płyty

Coraz bliżej do premiery "Suicide Silence", nowego albumu Suicide Silence, liderów amerykańskiego deathcore’u.

Piąty studyjny longplay Kalifornijczyków trafi ostatecznie na rynek 24 lutego 2017 roku. Nowy album podopiecznych wytwórni Nuclear Blast dostępny będzie m.in. w wersji CD oraz w formacie winylowym.

"To zmieni kompletnie wszystko, co myśleliście albo kiedykolwiek poczujecie odnośnie Suicide Silence" - o nowym albumie powiedział gitarzysta Mark Heylmun.

"Porównałbym go do japońskiego pociągu pędzącego kilkaset kilometrów na godzinę i gwałtownego skręcenia sterami. Co będzie, to będzie, niczego się nie obawiamy" - dodał wokalista Hernan "Eddie" Hermida.

Przypomnijmy, że "Suicide Silence" wyprodukował Ross Robinson (Korn, Slipknot, Limp Bizkit, Sepultura). Miksem zajął się Joe Barresi (Kyuss, Melvins, Tool, Queens Of The Stone Age).

Oto lista utworów albumu "Suicide Silence":

1. "Doris"

2. "Silence"

3. "Listen"

4. "Dying In A Red Room"

5. "Hold Me Up, Hold Me Down"

6. "Run"

7. "The Zero"

8. "Conformity"

9. "Don't Be Careful, You Might Hurt Yourself".