Stylista Nicki Minaj o odsłoniętej piersi w Paryżu: Spontaniczna decyzja

Stylizacja Nicki Minaj, w której pojawiła się na Paris Fashion Week, wywołała mnóstwo kontrowersji. Tym razem głos w sprawie zabrał stylista raperki.

Nicki Minaj na Paris Fashion Week /Swan Gallet/WWD/REX/Shutterstock /East News

Nicki Minaj 4 marca pojawiła się na Paryskim Tygodniu Mody. Raperka zasiadła w pierwszym rzędzie na pokazie Haidera Ackermanna. Kontrowersje wywołał jej odważny strój, który odsłaniał lewą pierś.



Zdjęcia gwiazdy błyskawicznie rozeszły się po sieci. Internauci stylizację Minaj porównywali m.in. do stroju Lil Kim z ceremonii MTV VMA z 1999 roku. Pojawiły się również zestawienia z Janet Jackson i jej wpadką na Super Bowl w 2004 roku.

Minaj szybko odpowiedziała na krytykę, publikując na Instagramie zdjęcie obrazu Pablo Picassa "La Femme à l’Éventai" z 1907 roku, który miał posłużyć jako inspiracja dla jej stylizacji.

Nie wszyscy do końca jednak wierzyli raperce.



Teraz o sytuacji magazynowi "Billboard" opowiedział Maher Jridi, stylista gwiazdy.

"Przygotowywaliśmy się do imprezy, a wtedy Nicki zobaczyła ten top. Chwilę później pojawił się pomysł zasłonięcia sutków srebrną ozdobą i po prostu się na to zgodziliśmy. Nie było wielkiej dyskusji, to kolejny moment, w którym wszystko wydarzyło się spontanicznie. Uważam, że kobieta ma prawo pokazywać swojego ciała, bez patrzenia na czyjąś opinię. Pewność siebie jest seksowna, ale rozumiem i akceptuję również skromność" - mówił stylista.

Jridi dodał również, że większość kreacji dla Minaj jest szyte na miarę.



"Nicki jest bardzo seksowna kobietą z krągłościami, co kocham, dlatego też dostosowujemy wszystko, aby pasowało idealnie do jej ciała" - opowiadał stylista.



Gwiazda w tym roku przygotowuje kolejny album. W marcu w sieci pojawiły się trzy nowe utwory - "No Frauds", "Regret In Your Tears" oraz "Changed It". Jeszcze w poprzednim roku raperka zaprezentował utwór "Black Barbies".