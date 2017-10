Strzelanina w Las Vegas. Artyści wstrząśnięci atakiem

Co najmniej 50 osób zginęło, a 200 zostało rannych w wyniku strzelaniny, do której doszło w Las Vegas podczas koncertu Jasona Aldeana. Świat muzyki jest wstrząśnięty tragicznymi wydarzeniami.

Uciekający ludzie podczas strzelaniny w las Vegas /David Becker /Getty Images

Zdarzenie miało miejsce w okolicy hotelu Mandalay Bay w Las Vegas podczas koncertu muzyka country, Jasona Aldeana, w ramach festiwalu Route 91 Harvest.

Napastnik otworzył ogień do uczestników koncertu. Na miejsce natychmiast przybyły oddziały lokalnej policji oraz oddział SWAT. Policja zastrzeliła sprawcę.

Na Instagramie Jason Aldean poinformował, że on i jego zespół są bezpieczni. "Dzisiejsza noc była przerażająca - napisał - Myślami i modlitwą jestem ze wszystkimi dotkniętymi dzisiejszym zdarzeniem".

Gwiazdy muzyki są wstrząśnięte wydarzeniami w Las Vegas. Za pośrednictwem mediów społecznościowych wyrażają solidarność z ofiarami ataku i Jasonem Aldeanem.

"Jestem przerażona strzelaniną w Las Vegas. Moje myśli są z ofiarami i ich rodzinami. Modlę się o bezpieczeństwo każdego" - napisała Mariah Carey.

"Modlimy się za każdego w las Vegas dzisiaj. Prosimy, bądźcie bezpieczni, pomagajcie sobie nawzajem. To jest straszne. Nasze serca są złamane" - czytamy na profilu zespołu Nickelback.

"Nie mogę uwierzyć w to, co się stało w las Vegas. Gdzie zmierza nasz świat?! Moje modlitwy wędrują do ofiar i ich rodzin" - napisała Paris Hilton.

Jak podał przedstawiciel policji Las Vegas, sprawca został unieszkodliwiony na 32. piętrze hotelu Mandalay Bay. Mężczyzna został zidentyfikowany jako mieszkaniec Las Vegas. Trwają poszukiwania drugiej osoby podejrzanej o udział w strzelaninie. Policja poinformowała, że poszukiwana osoba to kobieta pochodzenia azjatyckiego o imieniu Marylou Danley.



Jak powiedziała jedna z uczestniczek koncertu, podejrzana o współudział w strzelaninie kobieta miała straszyć ludzi w Mandalay Bay, że "wszyscy zginą dziś wieczorem".