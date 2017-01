Sting w trosce o środowisko (teledysk "One Fine Day")

Sting zaprezentował kolejny teledysk promujący nową płytę "57th & 9th".

Sting prezentuje nowy teledysk /fot. Ethan Miller / Getty Images

Animowany teledysk "One Fine Day" jest nawiązaniem do słynnego klipu "Love Is the Seventh Wave" Stinga z 1985 toku.

Za reżyserię obrazu odpowiada James Larese, dotychczas współpracujący głównie z gwiazdami hip hopu, jak Eminem, A Tribe Called Quest, T-Pain czy Rae Stremmurd.

Tekst utworu dotyczy troski o środowisko naturalne, a także zmian klimatu powodowanych działalnością człowieka.

Przypomnijmy, że Sting wraz ze swoją żoną Trudie Styler w 1989 r. założył Rainforest Foundation Fund, organizację której celem jest ochrona lasów deszczowych, a także wsparcie dla autochtonów.



Dodajmy, że Sting 27 marca wystąpi na Torwarze w Warszawie.