Steven Wilson na pustyni ("Nowhere Now")

Poniżej możecie zobaczyć teledysk "Nowhere Now" Stevena Wilsona nakręcony na pustyni Atacama w Chile.

Steven Wilson z nową płytą powróci do Polski /fot. Michał Dzikowski / www.spodsceny.pl

"Nowhere Now" to kolejny już utwór promujący wydany w połowie sierpnia piąty solowy album Stevena Wilsona - "To The Bone".



Reklama

Nowa płyta inspirowana jest muzycznie ambitnym popem z lat młodości Brytyjczyka. Jako przykłady wymienia on m.in. "So" Petera Gabriela, "Hounds of Love" Kate Bush, "Colour of Spring" Talk Talk i "Seeds of Love" Tears For Fears.

"Jeśli chodzi o warstwę tekstową, 11 utworów z płyty gwałtownie skręca od paranoicznego chaosu współczesnej epoki, w której prawda może być elastycznym pojęciem, obserwacji codziennego życia uchodźców, terrorystów i fundamentalistów religijnych do najbardziej radosnych i naiwnych ucieczek w stronę marzeń. Coś dla całej rodziny!" - zapowiadał Steven Wilson.

Autorem klipu do "Nowhere Now" jest współpracujący od lat z Wilsonem (zespoły Porcupine Tree i Blackfield) Lasse Hoile, który stworzył też okładkę płyty "To The Bone" oraz obrazy do utworów "Song Of I","Refuge" oraz "Pariah". Teledysk do "Nowhere Now" powstał wśród surowych krajobrazów pustyni Atacama w Chile i futurystycznych budynków obserwatoriów astronomicznych Alma i Paranal.

Następca płyty "Hand. Cannot. Erase." z lutego 2015 r. promowany będzie dużą europejską trasą na początku 2018 r. W jej ramach Steven Wilson wystąpi w Zabrzu (17 lutego 2018, Dom Muzyki i Tańca) i Poznaniu (18 lutego, Hala Ziemi). W późniejszym czasie muzyk odwiedzi także Amerykę Północną i Południową.