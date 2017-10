Steve Howe: Będzie płyta ze zmarłym synem

W drugiej połowie listopada ukaże się wspólna płyta Steve'a Howe'a (gitarzysta Yes) i jego syna Virgila Howe'a, zmarłego nagle we wrześniu perkusisty i kompozytora brytyjskiej grupy Little Barrie.

Virgil Howe miał 41 lat /Oficjalna strona zespołu

Virgil Howe w 2007 r. dołączył do składu grupy Little Barrie. W jej składzie nagrał dwie płyty: "Shadow" (2014) i "Death Express", która ukazała się 7 lipca.



"Jego zespół obecnie odbywał próby przed brytyjską trasą, która miała się dziś rozpocząć w Cambridge" - głosi post na facebookowym profilu opublikowany 12 września.

"Jesteśmy wstrząśnięci utratą naszego drogiego przyjaciela i brata Virgila Howe'a. Łączymy się z jego córką, rodziną i partnerką. Prosimy o uszanowanie ich prywatności w tym trudnym czasie" - napisał Barrie Cadogan, wokalista i gitarzysta Little Barrie.

Clip Little Barrie Tip it Over

Najbardziej znanym nagraniem formacji jest "Better Call Saul" - tytułowy utwór z serialu "Zadzwoń do Saula", spin-offa do "Breaking Bad".

Wideo Better call Saul Intro Song (HD)

Virgil był drugim dzieckiem gitarzysty Yes Steve'a Howe'a i jego żony Janet. Perkusista i klawiszowiec towarzyszył ojcu na jego solowej płycie "The Grand Scheme of Things" z 1993 r. Był członkiem zespołu Steve Howe's Remedy (płyta "Elements" z 2003 r.), brał także udział w nagraniu instrumentalnego albumu "Time" (2011).

Wideo Steve Howe's Remedy (2004) Part 10- Excerpt From Close The Edge

23 września muzyk skończyłby 42 lata. Nie podano przyczyny śmierci Virgila.

W związku z tą tragedią grupa Yes zdecydowała się odwołać pozostałe sześć koncertów w ramach północnoamerykańskiej trasy "Yesfestival Tour". Informacje o odwołaniu tournee nadeszły na kilka godzin przed koncertem w Moorhead w stanie Minnesota.

Teraz Steve Howe ujawnił, że jeszcze przed śmiercią ukończył prace nad wspólną płytą z synem. Album "Nexus" trafi do sprzedaży 17 listopada.

"Zaczęliśmy pracować razem w 2016 r., wybierając około dziewięć nagrań z jego muzyki przygotowanej na klawiszach. Dodałem do nich swoje gitary, a potem zagrałem Virgilowi. Potem on mnie zaskoczył, uzupełniając o nowe zaskakujące brzmienia. Wówczas nagrania z prostych duetów zaczęły przekształcać się w coś znacznie większego, coś jak kompletny obraz, zamiast niewielkiej figury" - opowiada gitarzysta Yes.







Obecny skład Yes tworzą Howe, Geoff Downes (klawisze), Alan White (perkusja), wokalista Jon Davison (od 2012 r.) i basista Billy Sherwood, który w 2015 r. wrócił do zespołu, zastępując zmarłego współzałożyciela Chrisa Squire'a. W tym roku na koncertach jako drugi perkusista występował Dylan Howie, najstarszy syn Steve'a i brat Virgila.



Oto szczegóły płyty "Nexus":

1. "Nexus"

2. "Hidden Planet"

3. "Leaving Aurura"

4. "Nick's Star"

5. "Night Hawk"

6. "Moon Rising"

7. "Passing Titan"

8. "Dawn Mission"

9. "Astral Plane"

10. "Infinite Space"

11. "Freefall".

