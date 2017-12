Stanisława Celińska, Krzysztof Antkowiak i Sound'n'Grace na święta ("Czas pojednań")

Poniżej możecie zobaczyć świąteczny teledysk "Czas pojednań" przygotowany przez Stanisławę Celińską, Krzysztofa Antkowiaka i chór Sound'n'Grace.

Stanisława Celińska i Krzysztof Antkowiak w teledysku "Czas pojednań" /fot. Artrama /materiały promocyjne

Autorami piosenki są Patrycja Kosiarkiewicz i Łukasz Bartoszak (tekst) oraz Patryk Tylza, Michał Kowalski i Katarzyna Chrzanowska (muzyka).

W teledysku wystąpili aktorzy serialu "Barwy szczęścia": Stanisława Celińska, Krzysztof Antkowiak, Katarzyna Glinka, Marieta Żukowska, Katarzyna Sawczuk, Olga Jankowska, Wiktoria Gąsiewska, Marek Molak, Lesław Żurek, Patryk Pniewski, Michał Rolnicki i Jakub Dmochowski.

Stanisława Celińska gra w tym serialu bezdomną Amelię i jak sama mówi, tę piosenkę również śpiewała z perspektywy swojej postaci.



"Chcieliśmy stworzyć utwór bliski tradycji bożonarodzeniowych hymnów. W dzisiejszych czasach pierwotna idea świąt została przyćmiona przez zachłanny konsumpcjonizm i blichtr świecidełek, niewiele zostało z jej dawnej świetności. Ten czas szczególnie daje się we znaki ludziom wykluczonym, którzy albo nie wytrzymali pogoni za szczęściem rozumianym jako stan posiadania albo nawet do niej nie stanęli. Tacy ludzie są często zostawieni samym sobie. To właśnie z myślą o nich pracowaliśmy nad utworem" - mówią wykonawcy piosenki.

Clip Sound'n'Grace Czas pojednań - & Stanisława Celińska i Krzysztof Antkowiak

