Stachursky z teledyskiem do "Szampan i truskawki"

Jacek Łaszczok, czyli Stachursky, zaprezentował teledysk do swojego singla "Szampan i truskawki". W klipie pojawia się m.in. znana z teledysków Donatana, modelka Paula Tumala.

"Szampan i truskawki" to najnowszy singel Starchursky’ego. Za tekst utworu odpowiadał Igor Jaszczuk, natomiast za muzykę wspomniany Jaszczuk i Daniel Maczura, który dodatkowo udzielił się w chórkach.

Do numeru powstał teledysk, nakręcony przez ekipę Mayday Production. Fani wokalisty szybko dostrzegli inspirację m.in. klipem do utworu "Call On Me" Erica Prydza.



W rolach głównych w klipie można zobaczyć m.in. modelkę Paulę Tumalę oraz DJ Wikę.



Zobacz klip do utworu "Szampan i truskawki":