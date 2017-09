St. Vincent: Moc kolorów w nowym teledysku "New York"

St. Vincent zaprezentowała teledysk do utworu "New York" - pierwszego singla zapowiadającego jej nowy album.

Annie Clark szykuje się do premiery /Jamie McCarthy /Getty Images

Mimo że utwór St. Vincent "New York" opowiada o rozstaniu, teledysk ilustrujący piosenkę pełen jest kolorowych kadrów.

Za reżyserię klipu odpowiada Alex Da Corte. "Myślę, że Nowy Jork Annie (Annie Clark, czyli prawdziwe imię i nazwisko St. Vincent - przyp. red.) to Nowy Jork moich marzeń - taki, który jest niewyraźny i pęknięty, mroczny i płaski" - mówił twórca teledysku.

W jednym z ostatnich wywiadów wokalistka i gitarzystka przyznała, że teksty na płycie będą miały charakter autobiograficzny, ale nie będą pamiętnikiem. Dodała też, że dotyczą trzech tematów: "seksu, narkotyków i smutku".



Po premierze wspomnianego singla, fani spekulowali, że piosenka odnosi się do byłej dziewczyny St. Vincent, czyli modelki i aktorki Cary Delevigne. Autorka sprostowała jednak, mówiąc, że nie do końca tak jest.



Ostatnia płyta amerykańskiej artystki zatytułowana po prostu "St. Vincent", ujrzała światło dzienne w 2014 roku.



Zobacz teledysk "New York":