Sprzedano samochód, w którym 2Pac został śmiertelnie postrzelony

Czarne BMW 750IL, w którym śmiertelnie postrzelony został 2Pac w 1996 roku, znalazło swojego nabywcę za 1,5 miliona dolarów.

2Pac zmarł 13 września 1996 roku /AP Photo/Robert Kalfus /East News

2Pac zmarł 13 września 1996 roku. Kilka dni wcześniej został czterokrotnie postrzelony w czarnym BMW w Las Vegas, w którym podróżował z Suge Knightem.

Auto, w którym Makaveli odbył swoją ostatnią podróż, początkowo zostało skonfiskowane na potrzeby śledztwa przez lokalną policję. Następnie kilkakrotnie zmieniało właścicieli, jednak nigdy za tak ogromną kwotę pieniędzy.

Pojazd planowano początkowo wystawić na aukcji, jednak przed nią znalazł się zapaleniec, który kupił samochód za 1,5 miliona dolarów.



Przypomnijmy, że obecnie trwają prace nad filmem fabularnym dotyczącym życia i śmierci 2Paca pt. "All Eyez On Me". Światowa premiera zaplanowana została na 16 czerwca 2017 roku. W roli rapera zobaczymy Demetriusa Shippa Jr. Do tej pory w sieci pojawiły się dwa trailery produkcji.