Sprośna miłość Demi Lovato (utwór "Sexy Dirty Love")

Demi Lovato ujawniła kolejny utwór zapowiadający jej nową płytę "Tell Me You Love Me". Tym razem fani mogli posłuchać przed premierą piosenki "Sexy Dirty Love".

Demi Lovato udostępniła kolejną piosenkę z nowej płyty /Vivien Killilea /Getty Images

Szósty album Demi Lovato zatytułowany "Tell Me You Love Me" ukaże się 29 września. Do pracy nad nowym materiałem gwiazda tym razem zaprosiła najbardziej rozchwytywanych kompozytorów i producentów, takich jak m.in. Oak, Sean Douglas i John Hill, Stint oraz DJ Mustard.

Dotychczas płytę promowały single: "Sorry Not Sorry", "Tell Me You Love Me" oraz “You Don’t Do It For Me Anymore".

Teraz fani mogą usłyszeć kolejny numer z płyty pt. “Sexy Dirty Love". Premiera piosenki zbiegła się z medialnymi spekulacjami na temat orientacji seksualnej Lovato. Ta ponownie ucięła wszystkie plotki, twierdząc, że nie jest to temat, który powinien kogokolwiek interesować.

"Jeżeli kiedyś będę chciała o tym porozmawiać (o orientacji seksualnej - przyp. red.), to zrobię to na własnych warunkach" - zapewniała w rozmowie z PrideSource, sugerując, że więcej o swojej orientacji zdradzi przy okazji publikacji dokumentu "I Am: Demi Lovato", który ma ukazać się jeszcze w tym roku.

Posłuchaj "Sexy Dirty Love":