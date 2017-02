Spring Rolls ujawnia szczegóły płyty "Universum"

Jeszcze w lutym ukaże się nowa płyta rockowej grupy Spring Rolls. "Cały album jest podróżą po dzisiejszym świecie" - mówi o "Universum" wokalista Artur Łukasik.

Okładka płyty "Universum" Spring Rolls /

Początki Spring Rolls sięgają 2011 roku. Grupa wydała do tej pory singel "Desinger" (2013), trzyutworowe demo "New Born" (2014), a także singel "Lunatics" (2015). "Universum" to pierwszy pełnowymiarowy materiał zespołu.

Reklama

Produkcją muzyczną "Universum" zajął się Lech Pukos z Gunslinger Studio, zaś miksem i masteringiem Jacek Miłaszewski. Za projekt zaprezentowanej właśnie okładki odpowiada Michał Karcz.

Ostatnim singlem promującym "Universum" jest "RGB" z gościnnym udziałem aktora Marcina Kwaśnego (m.in. "Historia Roja", "Pilecki", seriale "Szpilki na Giewoncie", "Wiadomości z drugiej ręki", "Czas honoru", "Barwy szczęścia" i "Dwie strony medalu").

Clip Spring Rolls RGB

"Układ piosenek na płycie nie jest przypadkowy. Cały album jest podróżą po dzisiejszym świecie. Tytułowe 'Universum' nie jest artystyczną abstrakcją, jest faktycznym światem, w którym obecnie żyjemy. Jest w nim miejsce na zabawę, piękno i miłość, ale jednocześnie widzimy jak wiele niebezpieczeństw na nas czeka. Niewątpliwie, XXI wiek nie rozpoczyna się zbyt optymistycznie, my jednak chcemy tą płytą dać świadomość i odwagę słuchaczom, by coś w nim zmienić" - mówi wokalista Artur Łukasik.

Oto szczegóły płyty "Universum":

1. "Nowy Świat"

2. "Planety"

3. "Girl From Mars"

4. "Toksyczny"

5. "87"

6. "Animal Inside"

7. "Mars One"

8. "Przyjdzie taki czas"

9. "RGB"

10. "Too Late".

Marcin Kwaśny w teledysku Spring Rolls 1 13 Zobacz zdjęcia z planu teledysku "RGB" grupy Spring Rolls! Autor zdjęcia: Gabriel Piętka/Get Visual Źródło: materiały promocyjne 13