Spoil Engine: Nowa płyta "Stormsleeper"

Belgijska formacja Spoil Engine wyda na początku maja czwarty album.

Belgijski kwintet, a ściślej mówiąc belgijsko-holenderski (wokalistką death / metalcore'owego Spoil Engine jest bowiem urodzona w Maastricht Iris Goessens; z Holandii pochodzi również perkusista Matthijs Quaars), pracował ponownie w studiu Oceanside pod okiem Ace'a Zeka. Miks i mastering to z kolei dzieło szwedzkiego fachowca Frederika Nordströma i studia Fredman.

"Stormsleeper" to de facto poszerzona do rozmiarów albumu EP-ka o tym samym tytule, którą zespół wydał własnym sumptem w 2015 roku.

Spoil Engine, figurujący wcześniej m.in. w katalogu Roadrunner Records, podpisali niedawno nowy kontrakt z niemiecką Arising Empire, oddziałem wytwórni Nuclear Blast specjalizującym się w punk rocku, muzyce metalcore'owej i bardziej nowoczesnych odmianach muzyki metalowej.

Płyta "Stormsleeper" ujrzy światło dzienne 5 maja.



Teledysk "Stormsleeper" Spoil Engine możecie zobaczyć poniżej:

Oto program albumu "Stormsleeper":



1. "Disconnect"

2. "Silence Will Fall"

3. "Doomed To Die"

4. "Weightless"

5. "Stormsleeper"

6. "Hollow Crown"

7. "Black Sails"

8. "The Verdict"

9. "Singing Sirens"

10. "Wastelands".