Sound'n'Grace składa "Życzenia" (nowa płyta)

17 listopada ukaże się najnowszy album polskiego chóru Sound'n'Grace - "Życzenia".

Sound'n'Grace po raz drugi /AKPA

Sound'n'Grace to chór znany z programu "Mam talent". Grupa nagrała też przebój "Nic do stracenia" z Mrozem; ma w dorobku współpracę z m.in. Afromental, Anią Szarmach i Magdaleną Tul.

W połowie 2015 r. zespół wraz z producentem Bartoszem "Tabbem" Zielonym wydali płytę "Atom" promowaną singlami "Dach", "Możesz wszystko" i "Na pewno".



Na drugim albumie znajdą się m.in. przebój "100" (z udziałem uczestnika "The Voice of Poland" Filipa Laty) oraz piosenka "Sens", której producentem jest Tabb. Nagranie utworu nie było planowane, a do jego stworzenia inspiracją stała się Kaja Czerwińska - walcząca z nowotworem 3-letnia siostrzenica Kamila Mokrzyckiego z Sound'n'Grace.

Dodatkowo "Życzenia" zawierać będą świąteczne bonusy, m.in. utwór "Gdy Gwiazdka", nagrany wspólnie z wokalistką Julą oraz medley świątecznych nagrań znanych na całym świecie.