Snow Patrol: Depresja i blokada twórcza (teledysk "Don't Give In")

Poniżej możecie zobaczyć teledysk "Don't Give In", który zapowiada pierwszy od siedmiu lat nowy album grupy Snow Patrol. Płyta "Wilderness" trafi do sprzedaży 25 maja.

Snow Patrol powraca z nową płytą /Universal Music Polska

Od debiutu w 1998 roku, Snow Patrol sprzedali 15 milionów płyt na całym świecie, zdobyli nominacje do najbardziej prestiżowych nagród, w tym Grammy, BRIT czy Mercury Music Prize, a ich piosenek w serwisach cyfrowych odsłuchano ponad miliard razy.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Snow Patrol Called Out In The Dark

Reklama

W 2012 r., po wydaniu płyty "Fallen Empiries" muzycy postanowili skupić się na solowych projektach. Przerwa w działalności sprawiła, że teraz zespół powraca silniejszy niż kiedykolwiek, z mnóstwem inspiracji.

Na pierwszy singel wybrano utwór "Don't Give In", który premierowo zaprezentowano w BBC Radio 2.

"W pierwotnym zamyśle to miał być kawałek o przyjacielu, który przechodzi przez bardzo ciężki czas. Im więcej czasu spędzałem nad utworem, tym bardziej docierało do mnie, że tak naprawdę piszę o sobie oraz o problemach ze stworzeniem materiału na kolejną płytę. Borykałem się z tym przez pięć lat. Nie było łatwo, zwłaszcza że odezwała się także depresja, z którą zmagam się od najmłodszych lat. 'Don't Give In' stało się niechcący amuletem, samospełniającą się przepowiednią" - tłumaczył na antenie Gary Lightbody, wokalista, gitarzysta i lider Snow Patrol.

Z okazji Record Store Day (Dnia sklepu płytowego) zespół planuje wydać specjalną wersję "Don't Give In" na 10-calowym winylu z utworem "Life On Earth".

Clip Snow Patrol Don't Give In

Nowy album "Wildness" ma być materiałem surowym.

"Możemy rozróżnić dzikość naszych czasów, z całym swoim nieładem, brakiem logiki i odosobnieniem, jak również dzikość pierwotną, kojarzącą się z początkami życia i cywilizacji, pasją, miłością oraz wspólnotą z innymi ludźmi i z naturą. Na 'Wildness' skupiamy się na tym drugim rodzaju, a raczej próbą nawiązania ponownego kontaktu z pierwotnymi instynktami" - mówi Lightbody.

"To pierwsza płyta, na której nie ograniczam się tylko do zadawania pytań, ale próbuję również znaleźć odpowiedzi. Na przykład: dlaczego byłem nieszczęśliwy, czułem się nieswojo, miałem lęki? Wszystko, co przeżyłem, jest na tej płycie. Chciałem utrwalić wszystkie doświadczenia. Nawet te najbardziej bolesne, jak demencja mojego ojca" - dodaje lider Snow Patrol.

Materiał wyprodukował stały współpracownik - Jacknife Lee.

W tekstach Lightbody śpiewa m.in. o osobie, która uratowała go od alkoholizmu ("Heal Me"), a utwór "Empress" powstał z dedykacją dla córek chrzestnych lidera.

Wideo Snow Patrol - Wildness (Album Trailer)

"Seamus Heaney, mój ulubiony poeta, w wieku 71 lat przyznał, że dopiero teraz zaczyna rozumieć sens niektórych swoich wierszy. A pamiętajmy, że dostał Nobla. To najlepszy dowód na to, jak ważna jest inspiracja. Czasami napisanie czegoś zajmuje ci pięć lat. Tak jak w przypadku 'Wildness'. Kiedy wycisnąłeś siódme poty, by coś napisać, włożyłeś w to każdą komórkę swojego ciała, to wszystko nagle nabiera sensu. Zapewniam, że jestem w pełni dumny z tej płyty" - podkreśla lider Snow Patrol.

Muzycy gitarowej formacji pochodzą z Irlandii Północnej (Gary Lightbody, gitarzysta Nathan Connolly, perkusista Jonny Quinn, znany jako współautor wielu przebojów m.in. Eda Sheerana, Pink i Rudimental klawiszowiec Johnny McDaid) i Szkocji (basista Paul Wilson).

Oto szczegóły płyty "Wildness":

1. "Life On Earth"

2. "Don't Give In"

3. "Heal Me"

4. "Empress"

5. "A Dark Switch"

6. "What If This Is All The Love You Ever Get?"

7. "A Youth Written In Fire"

8. "Soon"

9. "Wild Horses"

10. "Life And Death".