Snoop Dogg vs Donald Trump: Konfliktu o "Lavender" ciąg dalszy

Sprawa kontrowersyjnego teledysku, w którym Snoop Dogg strzela do Donalda Trumpa, zatacza coraz szersze kręgi. Na temat "Lavender" dyskutowano m.in. w telewizji Fox.

Teledysk Snoop Dogga do utworu "Lavender", stworzony we współpracy z BadBadNotGood i Kaytranadą, od 12 marca obejrzano prawie siedem milionów razy na Youtube.

Mnóstwo kontrowersji wywołał fragment, w którym Snoop Dogg celuje do postaci nazwanej Ronald Klump, będącej odpowiednikiem Donalda Trumpa.

Politycy Partii Republikańskiej byli oburzeni teledyskiem, a sam prezydent napisał, że Snoop Dogg powinien trafić do więzienia.



Jeszcze dalej poszła jedna z prowadzących program "The Five" w telewizji Fox. Kimberly Guilfoyle stwierdziła, że funkcjonariusze Secret Service powinni zastrzelić Snoopa oraz Bow Wowa (kolega Snoopa na Twitterze obraził Donalda Trumpa i jego żonę, Melanie, sugerując, że raperzy zrobią z niej "prostytutkę").



"Myślę, że byłoby fantastycznie, gdyby odwiedzili ich (raperów - przyp. red.) funkcjonariusze policji federalnej. Wtedy zobaczymy, jacy są twardzi i jacy z nich gangsterzy" - mówiła dziennikarka.

