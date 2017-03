Snoop Dogg atakuje Donalda Trumpa (utwór "Lavender")

Amerykański raper połączył siły z kanadyjskim składem BadBadNotGood oraz producentem Kaytranadą i stworzył utwór "Lavender", w którym atakuje Donalda Trumpa.

Snoop Dogg strzela do Ronalda Klumpa w teledysku "Lavender" /

Utwór wraz z teledyskiem do sieci trafił 12 marca i w ciągu dwóch dni zdobył 1,2 miliona wyświetleń.

Za stworzenie klipu odpowiadali Jesse Wallens i James DeFina. W teledysku oprócz Snoop Dogga wystąpił także znany aktor komediowy, Michael Rapaport.

Reżyser wideoklipu opowiedział "Billboardowi" o koncepcji "Lavender" i jaki wpływ na cały obraz miało zastrzelenie Philando Castile'a przez funkcjonariusza policji. Czarnoskóry mężczyzna został zatrzymany podczas rutynowej kontroli i gdy sięgał po prawo jazdy, został śmiertelnie postrzelony.

"Kiedy tworzyłem koncepcję teledysku, w sieci pojawiło się nagranie, w którym pokazano moment zastrzelenia Castile'a, co doprowadziło do zamieszek na ulicach. Chcieliśmy wprowadzić do klipu klauny, bo uważamy, że to co się dzieje, jest błazenadą" - opowiadał Wallens.

Nagranie oraz wideo mają być satyryczną odpowiedzią na rządy prezydenta Donalda Trumpa. W teledysku pojawia się postać prezydenta, która nazwano Ronald Klump.

Snoop Dogg zaraz po wyborze Donalda Trumpa na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, zapytał na Instagramie Drake'a, czy pomoże mu znaleźć dom w Kanadzie.

Ostatnia płyta rapera "Coolaid" ukazała się w 2016 roku.