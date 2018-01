Śmierć Dolores O'Riordan. Mama wokalistki The Cranberries dziękuje za wsparcie

Mieszkańcy irlandzkiego miasta Limerick oddają hołd zmarłej w poniedziałek (15 stycznia) Dolores O'Riordan. To stamtąd pochodzi grupa The Cranberries, której Dolores była wokalistką i liderką.

Dolores O'Riordan miała 46 lat /GUILLAUME SOUVANT /arch. AFP

46-letnia wokalistka grupy The Cranberries zmarła nagle podczas wizyty w Londynie. Jej ciało znalazła hotelowa sprzątaczka. Weszła do pokoju wynajmowanego przez wokalistkę, myśląc, że jest pusty. Dolores O'Riordan leżała w łazience.

Wideo Nagła śmierć Dolores O'Riordan, wokalistki The Cranberries (x-news, Press Association)

Wciąż nie ma informacji o przyczynach śmierci Dolores O'Riordan. Policyjny raport wykluczył istnienie podejrzanych okoliczności. Oznacza to, że wokalistka mogła umrzeć w naturalny sposób lub jest to śmierć samobójcza.

Z niespodziewanym odejściem córki nie może się wciąż pogodzić jej mama Eileen.

W rozmowie z gazetą "Limerick Leader" podziękowała mieszkańcom tego miasta za okazywane jej wsparcie w tych trudnych chwilach.

"Ludzie stojący w kolejce do księgi kondolencyjnej - niektórzy stojący w deszczu - to dla nas wiele znaczy i jest dużą dawką wsparcia" - mówi matka Dolores.

Eileen i jej mąż Terence Patrick "Terry" O’Riordan (zmarł w 2011 r.) mieli dziewiątkę dzieci - dwóch synów zmarło we wczesnym dzieciństwie. Dolores chodziła do szkoły w Limerick, tam też powstała grupa The Cranberries.



Dochodzenie w sprawie przyczyny śmierci The Cranberries rozpoczyna się w Londynie w piątek (19 stycznia).

Z kondolencjami pospieszył też Michael D. Higgins, prezydent Irlandii, pisząc o "wielkiej stracie" po śmierci Dolores O'Riordan.



Poza występami w The Cranberries i działalnością solową (nagrała dwie płyty) Dolores współtworzyła też zespół D.A.R.K. Razem z nią występowali Ole Koretsky i Andy Rourke, były basista The Smiths.

Z Koretskym Dolores prywatnie związała się w 2015 r., już po rozwodzie z Donem Martinem, byłym koncertowym menedżerem Duran Duran. O'Riordan i Martin mają trójkę dzieci: Taylora Baxtera (ur. 1997), Molly Leigh (ur. 2001) i Dakotę Rain (ur. 2005).

Media przypominają, że irlandzka wokalistka cierpiała na depresję maniakalną, a w przeszłości na anoreksję. Jako dziecko była ofiarą molestowania seksualnego, co głęboko odbiło się na jej psychice. Cierpiała na dolegliwości fizyczne. Miała problemy z kręgosłupem.

Artystka przyjechała do Londynu, by współpracować z hardrockową grupą Bad Wolves. Miała nagrać z nią nową wersję utworu "Zombie", który zapoczątkował światową karierę The Cranberries. Sesja miała się odbyć 16 stycznia. Ciało Dolores O’Riordan znaleziono w poniedziałek (15 stycznia) o godz. 9 rano w hotelu Hilton, który znajduje się w centrum miasta.

Clip The Cranberries Zombie

