Smash Mouth wspomina George'a Michaela i Carrie Fisher. Fani zniesmaczeni

Zespół Smash Mouth na swoim Twitterze w ciągu ostatnich dni opublikował wspomnienia o zmarłych Georgu Michaelu i Carrie Fisher. W obu przypadkach fani nie kryli swojego zniesmaczenia.

Steve Harwell ze Smash Mouth /Kevin Winter / Getty Images

Krótko po śmierci George'a Michaela grupa, która znana jest z przeboju "All Star", wrzuciła na Twitterze specjalnie przygotowane zdjęcie, upamiętniające artystę. Jak się jednak okazało, muzycy tworząc hasztaga pomylili nazwisko Michaela (zapisała go jako Micheal), zrobili literówkę w zdaniu "Będzie nam Ciebie brakowało" oraz do zdjęcia dodali również logotyp swojego zespołu.

Reklama

Po ostrej krytyce wpis całkowicie zniknął z Twittera.

Logo grupy pojawiło się również na zdjęciu upamiętniającym Carrie Fisher. I także w tym przypadku fani nie szczędzili uszczypliwych komentarzy zespołowi. Niedługo potem zdjęcie również zostało usunięte.



Zdjęcie Smash Mouth na Twitterze o Georgu Michaelu /

Zdjęcie Smash Mouth o Carrie Fisher /

Carrie Fisher zmarła 27 grudnia 2016 roku w szpitalu w Los Angeles na skutek zawału serca. Fani zapamiętali ją głównie dzięki roli księżniczki Lei w "Gwiezdnych wojnach".