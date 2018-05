Ślub księcia Harry'ego i Meghan Markle. Rihanna wśród gości?

Ślub księcia Harry’ego i jego wybranki Meghan Markle zbliża się wielkimi krokami. Rihanna została zapytana przez jednego z dziennikarzy, czy weźmie udział w tym wielkim wydarzeniu. Jej odpowiedź zaskakuje!

Rihanna działała charytatywnie razem z księciem Harrym /Jacopo Raule /Getty Images

Meghan Markle poślubi księcia Harry'ego już 19 maja. W mediach wciąż trwają spekulacje dotyczące listy gości przyszłych małżonków.

Temat królewskiego wesela poruszył w rozmowie z Rihanną pewna dziennikarka. Zapytała ona barbadoską wokalistkę, czy została zaproszona na ślub księcia i Meghan. Wówczas Rihanna spytała kobietę, dlaczego miałaby otrzymać takie zaproszenie.

"Nie wiem. Spotkałaś go" - odrzekła dziennikarka, na co gwiazda prędko rzuciła: "Ok, Ty spotkałaś mnie. Myślisz, że przyjdziesz na mój ślub? Albo ja na twój?".

Rihanna faktycznie miała okazję poznać księcia Harry'ego podczas wizyty na Barbadosie w listopadzie 2016 roku. Para wspólnie, w ramach Światowego Dnia AIDS, wzięła udział w testach na obecność wirusa HIV. Miało to na celu podniesienia świadomości ludzi na temat tej choroby.

Zdjęcie Książę Harry i jego narzeczona Meghan Markle / Chris Jackson / Getty Images