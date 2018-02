Sławomir wystąpi na Eurowizji? Jest oficjalna odpowiedź!

Cały czas pojawiają się spekulacje na temat ewentualnego udziału Sławomira w polskich preselekcjach do Eurowizji. W rozmowie z RMF FM głos zabrał sam zainteresowany.

Sławomir z żoną Kajrą podczas Sylwestra Marzeń z Dwójką w Zakopanem AKPA

Szaleństwo na punkcie "gwiazdy rock polo" jeszcze wzrosło po Sylwestrze Marzeń z Dwójką w Zakopanem. To tam Sławomir z żoną Magdaleną "Kajrą" Kajrowicz zaśpiewał swój przebój "Miłość w Zakopanem", który właśnie przekroczył poziom ponad 100 mln odsłon.

To wtedy zaczęły pojawiać się głosy o tym, żeby wysłać Sławomira na Eurowizję. Okazuje się jednak, że wokalista w tym roku nie weźmie udziału w preselekcjach (w czwartek 8 lutego mamy poznać listę wykonawców zakwalifikowanych do koncertu eliminacyjnego przez TVP).

"Trzeba było bardzo szybko napisać piosenkę, a ja uważam, że pośpiech upokarza, więc spokojnie, przygotuję hita na tę okazję, a teraz będę trzymał kciuki za naszych" - powiedział Sławomir w rozmowie z RMF FM.

"Dokładnie wtedy jak trwa Eurowizja, to my ruszamy w trasę koncertową po Europie i USA, więc wtedy musiałbym zawieść fanów, bo trzeba by było to odwołać" - tłumaczy.

Obecnie Sławomir po krótkim odpoczynku w Tajlandii rusza z kolejnym "ostrym rock polowym sezonem" (w 2017 r. zagrał ponad 110 koncertów).

Przypomnijmy, że "gwiazda rock polo" Sławomir to muzyczna odsłona aktora Sławomira Zapały, który w dorobku ma role w m.in. serialach "Blondynka", "Hotel 52", "Piąty stadion" i "Prosto w serce". W muzycznych próbach Sławomirowi towarzyszy żona Kajra (Magdalena Kajrowicz znana z seriali "M jak miłość", "Na krawędzi" i "Chichot losu").

Sławomir i Kajra mają 2-letniego syna Kordiana.

Szeroka publiczność poznała Sławomira na początku 2014 r., kiedy to zaprezentował swój pierwszy utwór "Megiera". Niemal rok później pojawił się teledysk do tego nagrania (z udziałem m.in. Ewy Kasprzyk), który ma już ponad 36 mln odsłon.

Jesienią 2016 r. wokalista wziął udział w "Tańcu z gwiazdami" (wówczas na świat przyszedł jego syn), a wiosną 2017 r. w programie "Twoja twarz brzmi znajomo".

Ub. r. to również premiera debiutanckiego albumu "The Greatest Hits", który promował singel "Miłość w Zakopanem". To właśnie do tego nagrania bawili się piłkarze w szatni po zwycięstwie nad Czarnogórą, które dało Orłom Adama Nawałki awans na mistrzostwa świata, które w 2018 r. odbędą się w Rosji.

