Sławomir Świerzyński (Bayer Full): Byłem molestowany

Wstrząsające wyznanie "cesarza disco polo" Sławomira Świerzyńskiego z grupy Bayer Full w programie "Skandaliści" w Polsacie.

Sławomir Świerzyński (Bayer Full) opowiedział o dramatycznych chwilach z dzieciństwa AKPA

Gościem ostatniego odcinka "Skandalistów" był Sławomir Świerzyński. W rozmowie z Agnieszką Gozdyrą wokalista ujawnił, że był molestowany.

Reklama

"Ja byłem na koloniach w Darłówku i tam on był. I niech mi pani wierzy, że jak ja spotkam tę osobę, to przy*** w ryj, aż się zdziwi" - powiedział lider Bayer Full.

Sławomir Świerzyński nie chciał jednak zdradzić, kto miał go w dzieciństwie molestować na kolonii.

"To rozpoznawalna osoba, gdyby ludzie usłyszeli nazwisko, to by się zdziwili" - podkreślił, jednak nie ujawnił, czy był to opiekun lub artysta.

"Nie chcę tego ciągnąć... Jak ktoś zaczyna dyskutować i podnosić jakieś tam wzniosłe argumenty, to mówię wtedy: 'A byłeś?, Zrobiono ci coś? Nie, to sorry'" - opowiadał, mówiąc, że "małe dziecko nie zapomina nigdy".



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bayer Full Żono moja

Te złe doświadczenia z kolonii miały sprawić, że Świerzyński jest wrogiem homoseksualizmu.



"Ja nie jestem za promowaniem homoseksualizmu, ja jestem wrogiem. Pokazywania tych wszystkich parad dziwnych, gejów, tych lgbt, 'vans', 'trans', 'śmans' itp., itd." - mówił w Polsacie, podkreślając, że ma poglądy prawicowe, ale nie zamierza kandydować z list Prawa i Sprawiedliwości (brał udział w wyborach z list Polskiego Stronnictwa Ludowego).