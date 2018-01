Sławomir pozdrawia z rodzinnych wakacji w Tajlandii

W mediach pojawiają się kontrowersje związane z gażą Sławomira za jego występ podczas Sylwestra Marzeń z Dwójką w Zakopanem, a tymczasem "gwiazda rock polo" bawi na wakacjach w Tajlandii.

Sławomir wypoczywa w Tajlandii AKPA

"Cześć tu Sławomir. Po ostrym Rock Polowym sezonie czas na rodzinne wczasy. Do koncertów, lajków i serduszek wracamy od lutego. Jedzenie mam dobre tylko małe porcje..." - napisał Sławomir na swoich profilach w mediach społecznościowych pokazując zdjęcie plaży w Tajlandii.

"Ostry rock polowym sezon" to ponad 110 koncertów w 2017 r.

"38 tys. km, 450 km w busie, 280 godzin na scenie, 79 litrów whisky, 1120 piw, 560 napojów energetycznych, 2500 kanapek, 2000 litrów wody mineralnej, 1000 filiżanek kawy, 100 kostek mydła 'Biały Jeleń', ponad 250 razy 'Miłość w Zakopanem'" - podsumował Sławomir ostatnie 12 miesięcy.



"Gwiazda rock polo" Sławomir to muzyczna odsłona aktora Sławomira Zapały, który w dorobku ma role w m.in. serialach "Blondynka", "Hotel 52", "Piąty stadion" i "Prosto w serce". W muzycznych próbach Sławomirowi towarzyszy żona Kajra (Magdalena Kajrowicz znana z seriali "M jak miłość", "Na krawędzi" i "Chichot losu").

Sławomir i Kajra mają 2-letniego syna Kordiana.

Szeroka publiczność poznała Sławomira na początku 2014 r., kiedy to zaprezentował swój pierwszy utwór "Megiera". Niemal rok później pojawił się teledysk do tego nagrania (z udziałem m.in. Ewy Kasprzyk), który ma już ponad 31 mln odsłon.

Jesienią 2016 r. wokalista wziął udział w "Tańcu z gwiazdami" (wówczas na świat przyszedł jego syn), a wiosną 2017 r. w programie "Twoja twarz brzmi znajomo".

Ub. r. to również premiera debiutanckiego albumu "The Greatest Hits", który promował singel "Miłość w Zakopanem". To właśnie do tego nagrania bawili się piłkarze w szatni po zwycięstwie nad Czarnogórą, które dało Orłom Adama Nawałki awans na mistrzostwa świata, które w 2018 r. odbędą się w Rosji.

