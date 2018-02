Sławomir poprowadzi "Big Music Quiz". TVP potwierdza

Ostatecznie tydzień później, w niedzielę 11 marca, na antenie TVP2 wystartuje nowy muzyczny show "Big Music Quiz". Gospodarzem programu został Sławomir, który ostatnio robi furorę za sprawą przeboju "Miłość w Zakopanem".

W programie "Big Music Quiz" dwie drużyny złożone z gwiazd i celebrytów będą walczyć o zwycięstwo - informuje portal Wirtualnemedia.pl.

W każdym odcinku rywalizować będą ze sobą dwie czteroosobowe drużyny, złożone z aktorów, wokalistów i celebrytów. W kilku rundach tematycznych uczestnicy rywalizują w rozpoznawaniu tytułów piosenek oraz odpowiadaniu na pytania, dotyczące np. ciekawostek związanych z muzyką, polskich artystów czy popularnych płyt muzycznych.

"Big Music Quiz" oparty jest na francuskim formacie "Le Grand Blind Test", należącym do firmy Endemol Shine International, która będzie producentem polskiej edycji show.

Program będzie można oglądać w niedziele o godz. 20.05, od 11 marca.

TVP potwierdziła, że prowadzącym został Sławomir, który zrobił furorę jako jedna z gwiazd Sylwestra Marzeń z Dwójką w Zakopanem. Wykonał tam "Miłość w Zakopanem", który niedawno przekroczył poziom 100 mln odsłon.

Przypomnijmy, że "gwiazda rock polo" to muzyczna odsłona aktora Sławomira Zapały, który w dorobku ma role w m.in. serialach "Blondynka", "Hotel 52", "Piąty stadion" i "Prosto w serce". W muzycznych próbach Sławomirowi towarzyszy żona Kajra (Magdalena Kajrowicz znana z seriali "M jak miłość", "Na krawędzi" i "Chichot losu").

Szeroka publiczność poznała Sławomira na początku 2014 r., kiedy to zaprezentował swój pierwszy utwór "Megiera". Niemal rok później pojawił się teledysk do tego nagrania (z udziałem m.in. Ewy Kasprzyk), który ma już ponad 36 mln odsłon.

Jesienią 2016 r. wokalista wziął udział w "Tańcu z gwiazdami" (wówczas na świat przyszedł jego syn Kordian), a wiosną 2017 r. w programie "Twoja twarz brzmi znajomo".

Ub. r. to również premiera debiutanckiego albumu "The Greatest Hits", który promował singel "Miłość w Zakopanem". To właśnie do tego nagrania bawili się piłkarze w szatni po zwycięstwie nad Czarnogórą, które dało Orłom Adama Nawałki awans na mistrzostwa świata, które w 2018 r. odbędą się w Rosji.